住商機構2026卓越表揚大會　「磐石獎」創歷年新高，AI全面賦能挺人才

圖、文／住商提供

台灣房仲龍頭住商機構於昨日（19）日假台北福華國際文教會館卓越堂，隆重舉行「2026住商機構卓越表揚大會」。面對去年房市寒風凜冽的市場環境，住商機構以「乘風破浪 勇創非凡」為主題，展現出逆勢成長的強悍韌性。今年大會不僅見證了象徵經營根基的「磐石獎」家數創下歷年新高的輝煌紀錄，更宣示全面啟動「AI科技全面賦能」策略 ，為房仲業的數位轉型立下全新標竿。

經營實力見真章：磐石獎家數創歷年新高

在市場波動期，真正的贏家不在於衝刺速度，而在於經營根基。根據大會統計，2026年榮獲「磐石獎」（涵蓋經營10年至35年之卓越分店）的分店數達到 53店，創下歷年來最高紀錄 。

住商機構陳錫琮董事長表示，雖然2025年受整體市場環境冷卻影響，導致短期業績達標人數有所波動，但「磐石獎」的成長證明了住商不動產與大家房屋加盟主在動盪市場中，依然擁有最穩健的經營基石與長期信譽。這群深耕區域、歷經多次市場循環的「磐石獎」，正是品牌能在寒冬中持續挺進的最強後盾。

AI科技全面賦能：從頒獎典禮轉化為「行銷補給站」

本次大會也別出心裁，於現場增設行銷即時補給站，運用最新的AI技術，得獎者可透過手機產出專屬數位行銷海報，即時分享得獎喜訊給家人及客戶。另外，大會也貼心為所有的得獎者拍攝專屬的形象照、設計專屬的AI創意影片，活動照片雲端特輯等，這些特別企劃，都希望讓得獎者不只是參與了一場盛會，更可一起體驗AI帶來的行銷進化，對於日後團隊的發展、社群的行銷，均有很大的幫助。

展望2026：乘風破浪，護航全台穩健經營

陳錫琮董事長強調，2026年是品牌的「雙軌升級年」。大會轉型為表揚卓越人才的殿堂，而具體的年度營運施策布達則改由3月起展開的全台巡迴會議深入傳達，確保施策內容能精準護航全台分店穩健營運 。

住商機構將持續引領房仲業，以最穩固的經營根基、最強大AI賦能工具，帶領全台分店在多變的市場中乘風破浪，續創房產服務的新巔峰。







