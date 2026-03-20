有家歸不得！46年前被出養盼回台尋親　台女淚：我是台灣女兒

▲國民黨立委王鴻薇協助46年前被母親出養給澳洲人的Vanessa Miles請求恢復中華民國國籍 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

立委王鴻薇今召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），恢復中華民國國籍。王鴻薇表示，去年凡妮莎在尋生母的過程中，申換她的中華民國護照，雖然外交部高度重視與協助，但主管戶籍的內政部卻拒絕她申請回復中華民國國籍，導致凡妮莎至今無法繼續找尋生母。凡妮莎出面淚訴，「我是台灣的女兒，我只想知道我的親生母親是誰」。

王鴻薇說，凡妮莎出生三個月大就被賣給澳洲人收養，去年向台灣駐澳洲雪梨代表處申請回復中華民國國籍，台灣駐澳官員曾向她說，依照台灣的「國籍法」第二條規定，只要她是在台灣出生，即使她的父母不詳，她也可以取得中華民國國籍。

王鴻薇提到，沒想到出現變故，代表處回答說，內政部認為「沒有證據能證明她在台灣出生」，而拒絕了她的申請。但她確實在台北市出生，也有白紙黑字的出生證明，尤其出養時還是持用中華民國護照，由澳洲的養父母經由桃園中正國際機場出境到澳洲，她的護照上蓋有中華民國的出境章，內政部的判斷讓人匪夷所思。

凡妮莎也說，內政部拒絕她台灣人身分及戶籍的理由，是指她的「王雯」中華民國戶籍及身分，已經在民國72年被註銷。但事實上是，她被澳洲人收養，帶離台灣到澳洲的三年後，其祖父於民國72年10月12日以不實申報戶籍的理由申請撤銷她的「王雯」戶籍，以及與澳洲人大衛邁爾斯、戴安露邁爾斯之收養關係。內政部並未查核是否屬實就照單全收。

凡妮莎表示，46年前她戶籍上的祖父，把只有三個月大的她，出養給澳洲養父母，再向內政部通報假戶籍，實際偽造假戶籍的嫌疑人其實是他祖父與生母，而她是被害人，在已經有客觀證據的前提下，還說她的「王雯」身分及戶籍資料都是假造，這點讓她相當痛心。

王鴻薇要求，如今凡妮莎本人出具中華民國護照正本以及相關出生證明，卻因為主管機關內政部官僚作業，讓他有家歸不得，無法繼續尋親，考量到不論是其母親、祖父年事已高，澳洲與台灣距離成本之高，根本無法負擔長時間又沈重的訴訟成本，請相關單位應該儘速協助相關事宜，不要讓天人永隔的憾事發生。

