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川普大開珍珠港玩笑！日本記者「白目提問」惹毛日網　被肉搜炎上

▲▼美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普19日在白宮與日本首相高市早苗舉行會談，然而有一名日本記者現場發問時，突然提及「美方未事先通知日本就對伊朗發動攻擊」。川普隨即開玩笑反問，「日本當年也沒先告訴我們要襲擊珍珠港」，讓一旁的高市早苗當場深吸一口氣、瞪大雙眼，尷尬不已。這段畫面曝光後，該名提問的日本記者隨即被肉搜炎上，日本網友更怒轟，他讓首相顏面盡失，應該直接被開除。

在此次日美會談中，高市早苗表達了對伊朗發展核武計畫的反對立場，並稱讚川普「只有他才能為世界帶來和平」，強調此行將與美方討論日本如何透過合作變得更加強大。然而氣氛卻在媒體提問環節急轉直下。

一名日本記者在提問環節向川普問道，「為何美國對伊朗發動攻擊前未通知包括日本在內的盟友」，川普的回應瞬間引發討論。

川普先是嚴肅表示，「我們不想透露太多，執行時必須強硬。之所以沒告訴任何人，是因為需要突襲效果。」沒想到隨即話鋒一轉，拋出讓現場氣氛瞬間凝結的驚人發言。

川普說，「還有誰比日本更懂突襲？你們當年也沒有先通知我們珍珠港的事。」這番引用1941年日軍突襲珍珠港歷史的玩笑話，讓一旁的高市早苗明顯感到不自在，只能尷尬以對。

這段尷尬對話曝光後，日本社群網路瞬間炎上該名提問記者。網友痛批，「問這種問題根本是低級趣味，讓人難堪到極點」、「這個蠢記者到底想挖什麼料？想製造會談失敗的新聞嗎」、「我真的無言了」、「應該立刻開除這個記者」、「到底是笨還是無知」等。

事後該名記者確認為朝日電視台政治部的千々岩森生，過去曾擔任朝日電視台中國總局長。

 
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