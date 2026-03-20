獨／晚安小雞通緝原因曝光！闖民宅撒冥紙惡搞　愛妻替他求和解

▲晚安小雞被通緝原因全因私闖新北民宅撒冥紙衝流量，才會落地秒被逮 。（圖／翻攝晚安小雞FB）

記者黃宥寧、陸運陞／台北報導

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因為在柬埔寨造假拍片被逮，刑滿出獄後昨（19）日晚間抵達桃園機場，一落地即遭逮。《ETtoday新聞雲》獨家掌握，他早於2023年間為衝流量闖入淡水民宅直播，毀損門鎖、翻動物品並撒冥紙，遭依侵入住宅及毀損罪送辦，由於他人在柬埔寨監獄，根本無法出庭，2024年遭士林地檢署發布通緝。

據了解，陳男為衝高社群流量，於2023年10月30日凌晨闖入新北淡水區一處民宅，並開啟直播。過程中不僅破壞門鎖強行進入，還任意翻動屋內擺設，甚至撒冥紙製造效果，行徑誇張，引發住戶恐慌並報警處理。

警方受理後展開調查，並通知陳男到案說明，警詢後依涉嫌《刑法》侵入住宅及毀損罪移送士林地檢署偵辦。不過，陳男後續未依通知出庭，檢方遂於2024年10月8日發布通緝。

▲陳男私闖民宅。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另據了解，陳男在柬埔寨服刑期間，其妻相當關心案情進展，曾向檢方遞狀，希望能與被害人洽談和解，爭取撤銷通緝，讓案件告一段落，但最終未獲結果。

此次陳男刑滿後返台，航警局掌握其入境資訊，會同新北市金山分局人員於機場守候，待其落地後立即上前逮捕，並依法解送歸案，全案後續將由檢方進一步偵辦。