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郵件年少4千萬封仍賺101億　郵局員工有望領4.4月獎金

▲▼中華郵政董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政董事長王國材出席郵政節大會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

即便每年郵件寄送量銳減4,000萬封，且國際金融局勢震盪，中華郵政去年仍獲利101.54億元。中華郵政董事長王國材表示，今年將力拚獲利優於去年；另由於去年績效超出目標60億元，爭取考成甲等，以及員工發放4.4個月獎金「應該沒有問題」。

王國材今在郵政節受訪時表示，中華郵政去年快捷業務成長約13%，整體業務也有約3%的成長，顯示轉型已逐步見到成果。在物流方面，除了A7物流中心預計今年5月啟用外，數位化也持續推進，包括民眾使用的App，以及上門收件服務，例如農產品收件等，都可以透過App預約，由郵局到指定地點收件並進行配送。

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王國材指出，去年在國際金融動盪的情況下，仍創下超過100億元的獲利，主要來自經營彈性與資金運用的調整。今年國際金融環境預期不會像去年波動那麼大，中華郵政仍將以本業為重，包括郵務、儲匯與壽險三大業務，穩健經營。同時，數位化與服務品質也必須持續提升，以符合現代需求，並期待今年獲利優於去年。

在考成與員工獎金方面，王國材表示，由於去年績效達標，且超出目標約60億元，預計發放最高4.4個月獎金沒有問題。

王國材也指出，中華郵政已與交通部討論，將部分盈餘轉為資本。目前資本額約800多億元，略顯不足，未來希望透過盈餘逐步提升至1,000億至1,200億元，使各項金融監理與授信指標不再處於臨界邊緣，表現更為穩健。

至於工會提出郵資偏低、應調漲的訴求，王國材回應，目前沒有調整規劃。去年已達101.54億元獲利，短期內不會透過調整郵資增加收入，而是以提升服務量與品質為主，透過業務成長帶動營收。

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