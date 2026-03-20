李柏毅稱呼「李女士」　李貞秀提案送懲處：這是對我的公開羞辱

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委李貞秀因未出具其已放棄中華人民共和國籍證明、以及其在登記參選時存在「雙重戶籍」，立委資格存在爭議，內政部官員未接受李貞秀質詢。民眾黨團今（20日）在立法院院會中提案，將當日委員會召委李柏毅送紀律委員會懲處。李貞秀表示，李柏毅多次以「李貞秀女士」稱呼她，是公開羞辱，這是民主國會還是多數暴力舞台？李柏毅則表達遺憾，兩個尊重卻換來無情譴責。該案經院會表決後逕付二讀。

民眾黨團提案將綠委李柏毅送紀律委員會，提案指出，有鑑於內政委員會召集委員李柏毅於115年3月16日主持會議時，以個人及政黨立場粗暴千預議事，阻擋行政官員上台備詢，更數度刻意以「李貞秀女士」稱呼本院委員，當李貞秀委員要求官員上台備詢時，李柏毅竟稱：「基於立法院院長韓國瑜對於法律協商結論，委員會尊重李貞秀女士上台發言，但也尊重行政院目前所有結論，行政官員可以不必詢答，也可不必提供資料」。提案強調，李柏毅此舉既未維持會議主席的中立原則，對他黨委員進行公然歧視與霸凌，讓內政委員會淪為民主笑柄。該案稍早經表決後逕付二讀。

李貞秀嗆聲，李柏毅以個人及政黨立場干預議事，請問這算什麼制度，還有權力分立嗎？李柏毅還多次以「李貞秀女士」稱呼她，這是對立委身分否定、是公開羞辱，韓國瑜院長早在政黨協商中清楚裁示，事實未釐清前，應尊重立委職權，結果李伯毅推翻立院決議，這是踐踏議事規則。

李貞秀批評，李伯毅行為不只是程序問題更是價值問題，將陸配當成政治鬥爭工具，讓特別族群被標籤羞辱，這是民主國會還是多數暴力舞台？是不是任何委員立場不同都可以被禁止發言，國會只准一種聲音？

李柏毅稍早受訪時回應，不知道自己是不是第一個被移送紀律委員會召委，因為開會過程不合李貞秀的意，回顧當天開會，自己尊重韓國瑜院長的協商結論，但不代表李貞秀女士可以違法就職，為了避免影響委員會，還是請李貞秀女士上台發言。

李柏毅指出，行政院出示所有法律證據，表示李貞秀法律上有問題，所以也尊重官員不上台答詢，遺憾兩個尊重卻換來民眾黨的無情譴責，希望議事可以平和繼續。當天大家都還是暢所欲言，希望兩個尊重基礎下讓議事順利不是僵在那，對於譴責案只能表達無奈。

李柏毅說明，韓院長裁示李貞秀已經就職，但在行政院出示的證據中，李貞秀放棄戶籍、立院報到時勾選都有問題，如果不尊重院長裁示，自己怎麼會讓李貞秀上台發言，希望兩院關係和緩一點。