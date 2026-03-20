吸金22億！三聯集團負責人徐少東棄保潛逃遭通緝　判刑13年定讞

▲徐少東主導吸金22億餘元，判刑13年定讞。（圖／最高檢察署提供）

記者吳銘峯／台北報導

三聯集團負責人徐少東、法律顧問張永昌律師，2人合謀買下連年虧損的南頻電信公司，並以「老鼠會」方式吸金超過22億元。徐少東二審遭判刑13年、張永昌遭判刑11年。案件上訴最高法院後，最高法院20日駁回上訴定讞。但徐少東在去年就從澎湖偷渡出境，目前遭到通緝中。

徐少東除了是三聯集團負責人以外，還身兼「中華致公黨」副主席；而他除了涉及本件吸金案以外，還因政黨副主席身分，另外還犯下違反《正副總統選罷法》、《反滲透法》、《國家安全法》等相關案件，遭另行提起公訴。

至於本件吸金案的判決指出，徐少東成立資本額僅300萬元的三聯公司後，看上連年虧損的南頻電信公司，他找了永昌法律事務所主持律師兼三聯公司法律顧問的張永昌，合謀買下該公司，並於2017年7月間改成立三聯南頻電信股份有限公司，由張永昌擔任董事長、徐少東擔任營運長。

而後2人宣傳三聯公司投資特二類電信產業龍頭之三聯南頻公司，開發出具有通訊加密技術的APP（原名Top Call，後更名Sunline），結合多項電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，營造三聯事業集團體質良善、前景可期的假象。再加上張永昌的律師身分，更吸引人相信。

▼最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

徐少東等人則以高額年利率，誘騙投資人以每單位10萬元的方式，吸引投資人砸錢加入投資。並以2年後還可取回當初繳交的10萬元，且若拉下線加入，還可另外獲得三聯公司給的開發獎金及續期獎金，保證獲利，且年利率至少24％。總計徐少東等人4年來瘋狂吸金超過22億6780萬元，被誘騙的投資人次高達4294人。案經被害人檢舉後，檢調單位破獲三聯集團吸金案，並提起公訴。徐少東一二審均遭判刑13年，併科罰金1億元，二審宣告沒收不法所得19億4千餘萬元。

高雄高分院2024年7月份二審宣判後，裁定徐少東4千萬元交保，並命限制住居、出境、出海及每週一向自強路派出所報到一次等遵守事項。不料徐少東在去年5月間傳出失聯的消息，最後更查出他持假證件，從澎湖地區出海潛逃。保金被沒入，檢方也發布通緝，並註銷他的護照，目前仍努力追捕中。

而吸金案上訴第三審後，最高法院20日駁回上訴，徐少東判刑13年定讞。另外同案被告張永昌判刑11年，集團其他被告分別遭判刑10年9月到7年6月不等刑期，一併定讞。