達美樂推「美樂蒂、酷洛米鍵帽」盲盒　限時1天免費送

▲「達美樂X三麗鷗」第2彈聯名開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「達美樂X三麗鷗」聯名第2彈加入「酷洛米」，以披薩職人美樂蒂、外送員酷洛米的組合推出2款超萌鍵帽，即日起至4月12日凡購買指定套餐即可獲得，送完為止。3月22日當天加碼於內湖門市祭出「盲盒免費送」活動，限量200個。

▲2款盲盒有美樂蒂、酷洛米款。

達美樂推出2款「萌力滿點鍵帽盲盒」，其中「美樂蒂款」由美樂蒂化身披薩職人，搭配火山披薩圖樣鍵帽；「酷洛米款」則是酷洛米頭戴外送安全帽，結合披薩盒的鍵帽設計，且壓下按鍵還會發出光芒，除了裝在機械式鍵盤上，也可以掛在包包上。

即日起至4月12日凡購買「萌力滿點套餐」（內含2個經典大披薩）即可獲得聯名鍵帽盲盒1個，售價729元，盲盒樣式隨機出貨。

此外，3月22日早上10時起於達美樂內湖門市有「盲盒免費送」活動，當天至該門市完成拍照、打卡上傳社群，並寫下指定hashtag「#達美樂萌力營業中」，即可直接獲得鍵帽盲盒1個，限量200個，每人限送1個，送完為止。

▲漢堡王推洋蔥圈犇牛堡。（圖／業者提供）

另外，漢堡王近日則推出新品「洋蔥圈犇牛堡」，提供三層（單點139元、套餐194元）及五層（單點198元、套餐253元）選擇，選用370度火烤純牛肉、起司片交互堆疊，最後覆蓋洋蔥圈再淋上醬汁。漢堡王表示，新品限時販售至4月12日，機場店、科技廠店、兒童樂園店未販售。