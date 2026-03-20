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社會 社會焦點 保障人權

不滿店員找錢放桌上「留Google評論」　客挨告獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

民眾小光（化名）今年2月在新竹縣某小吃店用餐，他不滿店員將找錢直接放在桌上，事後在店家的Google評論區留下評論和照片，卻因此挨告。不過，新竹地院法官認為，小光PO出的照片人像模糊、難以辨認身分，文字內容也非惡意留言，最終因證據不足，裁定他無罪。

▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲小光因「Google評論」挨告。（示意圖／路透社，與本案無關。）

判決書中記載，檢方指出，小光今年2月在新竹縣某小吃店用餐，因為不滿店員找錢時，將錢放在桌上，竟拿起手機拍攝正在櫃檯工作的店員，事後還將照片上傳至店家的Google評論區，涉犯個人資料保護法第41條之非法蒐集、利用個人資料罪嫌。

但小光辯稱，照片是在公開場合拍攝，店員當時有戴口罩，沒有露出臉部特徵，他也沒有公開店員的姓名等可供辨識的資訊，更何況現在雙方已經達成和解及賠償。

新竹地院法官表示，經檢視小光上傳的照片，照片中店員的人像非常小，僅露出戴口罩的側臉，五官模糊，小光也沒有特別標註任何個資，一般人應該沒有辦法輕易辨識出店員的身分。

此外，法官指出，小光的文字評論也不是惡意留言，只是在分享自身的消費經驗，難認主觀上有任何損害他人利益的意圖。最終因檢方證據不足，法官裁定小光無罪，全案仍可上訴。

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