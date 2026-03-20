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華語教師控台師大違反勞基法　請假還要自付鐘點費

▲▼台師大華語中心教師不滿採取3月一聘，要求校方遵守勞基法保障教師權益。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教工會與台師大華語中心教師不滿採取3個月一聘，要求校方遵守勞基法保障教師權益。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大國語教學中心是我國歷史最悠久的華語中心，教師不滿現採行「3個月一聘」制度，今（20日）與高教工會公布團體協約草案，呼籲校方依勞基法明確保障教師權益，並提出「穩定聘僱」等4點訴求。台師大回應，在釐清資格後與工會進行溝通，並綜合財務等狀況，進行必要評估與研擬。

20多名台師大國語教學中心教師，今天和高教工會共同召開記者會，與會者高喊「走過70年、勞權要向前」等口號，批評台師大校方違反勞基法，並提出「依法行政、穩定聘僱、制度透明、待遇合理」等四大訴求。

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高教工會執行秘書張志綸表示，台師大擁有全台規模最大、歷史最悠久的華語教學中心，勞動部早在113年10月就確認華語教師適用勞基法；教育部在同年也發函各大專院校，要求依法辦理相關勞動權益，但目前國語中心仍採行「3個月一聘」，聘期與聘期間並未支薪，且聘期屆滿得以不續聘方式終止聘僱關係，等於帶頭違反勞基法。

台師大華語中心教師杜愷指出，在3個月一聘制度下，教師面臨聘期與收入高度不穩定處境，不僅面臨期滿不續聘風險，學生人數波動也直接影響授課時數與薪資，若學生數不足而課程取消，教師收入減少，也影響生活規劃與職涯發展。若以大學畢業起薪計算，一個兩小時班級，每月收入為1萬8480元，扣除勞健保與6%勞退後實領僅約1.5萬元，難以維持基本生活。

杜愷進一步表示，華語中心教師依法應有的病假、喪假、婚假與產假等權益，長期未獲保障，若請假須自行負擔代課鐘點費，資淺教師甚至需補貼資深教師鐘點差額，形同「請假倒貼」，迫使部分教師帶病上課。

張志綸指出，師大華語中心教師約90人，高教工會已經取得超過一半教師同意，也就是取得團體協約協商權力，而啟動團體協商不是為了對抗，而是為了改善聘僱與勞動條件，為台灣華語教育建立更穩定且具示範意義的制度基礎，希望校方了解。

台師大回應，校方尊重高教工會協助華語中心教師提出團體協約協商訴求，校方已根據規定，針對協商資格確認事宜請高教工會協助提供必要資料，並期待在資格釐清後，與高教工會及中心教師進行必要的溝通與意見交換。

台師大進一步指出，在等待高教工會回覆的同時，校方已成立並啟動跨處室專案小組，針對團體協約草案內容進行研析。其中涉及現行法令未明確規範或需進一步釐清適用方式的訴求，專案小組從中心教師實際需求出發，並以學生受教權與教學運作穩定為前提，綜合考量校務行政的可行性及整體財務的適合性，正進行必要評估與研擬。

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