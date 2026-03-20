長輩「每天走1萬步」是拿肌肉來燒！專家破關鍵：膝蓋越走越痛

▲邱世昕建議，如果只將走路當成唯一的運動，難以刺激到因身體老化而流失的關鍵肌群，建議搭配「阻力訓練」並補充蛋白質，才能保護關節。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

許多人會把「日走萬步」當成健康標準，但營養師邱世昕提醒，隨著年齡增長，如果只做單一有氧運動，可能忽略關鍵肌群的訓練，導致肌肉流失、關節負擔加重，還讓身體「把肌肉拿來燒」，反而使得膝蓋越走越痛，甚至影響日常行動。

邱世昕於臉書粉專發文分享，有位62歲的阿姨找他諮詢，表示自己聽醫生的建議，每天到公園走1萬步，結果幾個月後體重沒掉多少，反而是膝蓋痛得要命，就連爬樓梯時也覺得腿越來越無力，讓她覺得相當委屈。

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邱世昕指出，每天走路絕對是好事，但如果只把走路當成唯一的運動，甚至為了湊滿1萬步硬走，其實非常危險。

邱世昕解釋，人體的肌肉簡單分為「慢縮肌」（紅肌）與「快縮肌」（白肌），走路、慢跑這種長時間的有氧運動，練到的都是負責耐力的「慢縮肌」，而隨著年紀老化，身體流失最快、最嚴重的其實是負責爆發力、支撐力以及防跌倒反應的「快縮肌」。

邱世昕表示，即使每天狂走1萬步，也沒有刺激到那些正在快速萎縮的關鍵肌肉，加上萬一蛋白質吃不夠，長時間走路會讓身體進入「分解代謝」狀態，而身體為了產生能量，就會把原本就少得可憐的肌肉「拆掉」拿來燒，肌肉越來越少，就沒有避震器可以保護關節，每走一步都使骨頭硬生生摩擦，才會讓膝蓋痛到受不了。

邱世昕建議，如果膝蓋已經在痛，應立刻停止每天1萬步的執念，改為每天輕鬆散步15到20分鐘即可；若想啟動「快縮肌」，可以嘗試「阻力訓練」，只要在家扶著穩固的椅子慢慢做「深蹲」，或是大腿綁彈力帶做側抬腿，給肌肉一點重量刺激，才能使「快縮肌」長大，做完阻力訓練的30分鐘至1小時內，是肌肉合成的黃金時期，請立刻喝一杯無糖豆漿，或是乳清蛋白來補充蛋白質。

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