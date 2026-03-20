伊朗處死19歲鮮肉冠軍！公開場合「執行絞刑」　不甩川普警告逼認罪

▲伊朗年僅19歲的全國摔跤冠軍薩利赫•穆罕默迪。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗政府不甩川普政府警告，在中部城市庫姆公開處決3名涉嫌反政府示威的男子，包括年僅19歲的全國摔跤冠軍薩利赫•穆罕默迪（Saleh Mohammadi）。3人被控在今年1月抗議時殺害2名警察，觸犯「對神發動戰爭」重罪獲判死刑。人權團體痛批，案件審理草率且疑似逼供，形同政治清算。外界擔憂伊朗展開新一波處決行動。

根據《CNN》、《BBC》、《紐約郵報》，伊朗司法當局於當地時間19日在庫姆的公開場合執行絞刑，對象包括3名涉嫌參與反政府示威的男子，且「在一群人的見證下」執行絞刑。官方稱3人已完成法律程序並經最高法院核准。

伊朗官媒指出，包括年僅19歲的全國摔跤冠軍薩利赫•穆罕默迪在內等3名男子，被認定在今年1月抗議期間使用刀具、長刀等冷兵器，分別襲擊並殺害2名警察。

不過，多個國際人權組織強烈質疑判決正當性。國際特赦組織指出，3人是在缺乏有效辯護及被迫認罪的情況下快速定罪，整個審理過程完全不符合有意義的審判標準。挪威人權組織也直指，判決建立在酷刑與脅迫取得的供詞，屬於法外處決。

人權運動家尼瑪•法爾（Nima Far）更痛批，穆罕默迪遭處決是赤裸裸的政治謀殺」反映伊朗當局長期透過鎮壓運動員來製造恐懼、壓制異議。他將此案與2020年遭處死的摔跤名將納維德•阿夫卡里（Navid Afkari）相提並論，認為手法如出一轍。

此次處決也被視為伊朗針對今年1月大規模示威的延續性鎮壓。當時全國因經濟惡化、貨幣崩跌與政治不滿爆發抗議，迅速擴散至全國多達180個城市。人權組織估計，鎮壓行動造成超過7000人死亡，但由於當局實施全國網路封鎖，相關資訊長時間難以外流。

值得注意的是，川普政府曾多次警告伊朗不得處決示威者。川普甚至一度表示，已從德黑蘭方面獲得「不會執行死刑」的保證，並聲稱成功挽救約800名抗議者性命。然而，伊朗卻否認相關說法，並在與美國、以色列衝突升溫之際，加速審判與行刑進程。