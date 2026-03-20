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A7物流園區5月啟用　中華郵政拚「倉儲＋配送」升級

▲▼中華郵政在A7重劃區內打造的郵政物流園區，郵政物流園區。（圖／記者姜國輝攝）

▲中華郵政在A7重劃區內打造的郵政物流園區。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政滿130周年，今（20日）舉辦郵政節慶祝大會。中華郵政董事長王國材表示，去年面臨國際金融震盪挑戰，但淨利仍達101.54億元；今年5月A7郵政物流園區將啟動，結合倉儲與配送，可減少郵務處理時間、提升競爭力。

中華郵政今舉辦郵政節慶祝大會，王國材致詞時表示，中華郵政這兩年面臨國際金融震盪挑戰，去年更受到川普關稅政策、國際股匯市變動影響，增加匯損與避險成本。在全體員工努力下，去年淨利仍達101.54億元，展現經營體質與團隊韌性，在嚴峻環境中創造佳績，也是中華郵政成長的一部分。

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王國材指出，如今面臨全球數位化與物流發展，中華郵政正走在轉型道路上。郵務方面，信件量一年減少約4,000萬封，這也是全球郵政共同面臨的困境；去年10月底丹麥甚至拆除郵筒。中華郵政轉向包裹與快捷業務已是當務之急，未來將以「主動上收服務」、「客戶關係管理」、「資訊優化」、「運輸網路整合」及「郵件處理中心協作」為營運重點。

此外，王國材表示，今年5月將陸續完成A7郵政物流園區整體搬遷作業。隨著園區啟用，將導入自動化郵件處理設備，並整合倉儲與配送流程，降低郵務處理時間，提升整體物流競爭力。

▲▼中華郵政董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

壽險方面，中華郵政推動保險數位服務，導入RPA、影像辨識及AI檢核機制，並優化網路投保流程與壽險產品，擴大數位投保成效。集郵方面，115年11月20日至25日，中華郵政將舉辦「台北2026世界郵展」，屆時全球集郵人士與珍貴郵品將齊聚台北，不僅促進國際郵政文化交流，也有助提升國際能見度與郵政文化軟實力。

王國材坦言，中華郵政人員接班計畫是目前最具挑戰的課題之一。現有員工約2萬4628人，其中轉調人員約4982人，占20.23%。面對轉調人員陸續退休，未來將由職階人員接班主管，龐大的人才培育與規劃至關重要。中華郵政將透過培訓與歷練，確保順利接班，使公司經營無縫接軌。雖然轉型過程難免有陣痛，但仍會在轉型道路上勇往直前，邁向下一個精彩的一百年。

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