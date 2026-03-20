高市早苗當面誇「只有川普能帶來和平」　韓媒酸：幫川普做面子

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普與日本首相高市早苗於美東時間19日在白宮舉行會談，聚焦中東緊張局勢與能源安全。韓媒指出，高市早苗稱讚川普是「唯一能帶來世界和平的領導人」，被解讀為替面臨爭議的川普「給足面子」。另一方面，隨著荷姆茲海峽封鎖衝擊全球能源供應，南韓也開始考慮恢復進口俄羅斯原油。

此次美日會談於當地時間19日登場。韓媒《韓國日報》分析，高市早苗明確譴責伊朗封鎖荷姆茲海峽，並強調日本立場與美國一致，顯示其外交策略「著重支持美方」。她更在公開場合對川普表示，「只有您能為世界帶來和平」，被認為是在川普面臨國內外批評之際，刻意釋出善意。

不過，面對川普要求盟友參與中東軍事行動，高市早苗採取審慎態度。川普在會中直言，希望日本「更積極參與」，並提及日本高度依賴經由荷姆茲海峽輸入石油，暗示應承擔更多責任。然而，高市早苗並未正面回應是否派遣軍艦，僅表示相關行動須在日本法律範圍內審慎評估，間接迴避軍事承諾。

韓媒形容，高市早苗在壓力與現實之間採取「以經濟換安全」策略。一方面避免直接派兵，另一方面則端出大規模對美投資作為回應。雙方會談中，日本宣布推動第二輪對美投資計畫，規模達約730億美元（約新台幣2.3兆元），涵蓋小型模組化核電（SMR）、能源合作與關鍵礦產開發等領域，試圖在經貿層面強化同盟關係。

與此同時，中東緊張情勢升溫，也迫使南韓重新盤算能源策略。由於伊朗在2月底封鎖荷姆茲海峽，導致國際油價一度逼近每桶120美元，全球供應鏈吃緊。南韓產業通商部證實，在美國暫時放寬對俄制裁下，正與企業檢討進口俄羅斯原油的可行性，這將是自2022年4月以來首次。

對此，俄羅斯總統普丁的特使、俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在社群平台發文稱讚，「聰明的人都會這麼做」，明顯對南韓態度表示肯定。

不過，這項動向也引發西方陣營疑慮。烏克蘭總統澤倫斯基警告，美方放寬俄羅斯石油出口限制，恐削弱對俄經濟制裁力道，進一步延長戰爭。歐盟方面也表達關切，認為相關措施可能對歐洲安全帶來負面影響。