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風流男買春「下面長4顆」害家人得菜花　純情兒崩潰：我母胎單身

▲▼台中一名父親感染菜花，結果兒子也遭傳染。（圖／李綜合醫院提供）

▲▼李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，一名父親感染菜花，結果兒子也遭傳染。（圖／李綜合醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名50多歲男子，洗澡時摸到下體有4顆水泡，自行到藥房買藥擦，不但沒改善，水泡反而愈來愈大，嚇到趕緊就醫，結果竟是感染菜花，他接受電燒治療3個月後，建議兒子去檢查看看，不料，兒子也確診，下體長了2顆水泡，崩潰大喊「我母胎單身，還沒有過性行為」。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者就診時態度坦然，自述幾個月前曾經尋花問柳，事隔一陣子後，在龜頭的地方發現長出4顆水泡，起初不認為是不安全性行為引起，沒想到擦藥後沒改善，才心想應該是感染菜花。

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黃品叡說，患者接受電燒治療3個月後，建議對方把用過的毛巾、內褲都丟掉換新，家中的浴室、馬桶也需要徹底消毒，否則可能有傳染風險。患者聽到後告訴兒子，希望也到醫院就診。結果兒子觸診後確認下體也長了2顆不到1公分的菜花。

▲▼台中一名父親感染菜花，結果兒子也遭傳染。（圖／李綜合醫院提供）

醫師進一步追問，患者兒子說，早在就診前，就發現下體有異狀，根本沒想過會是菜花，「我真的很倒楣，居然被父親感染。」事後接受電燒治療，檢驗梅毒、淋病等性病，還好沒有感染，在醫師的建議下還是注射HPV疫苗。

黃品叡透露，最近3個多月，門診中至少就有13例感染菜花，雖然相關單位不斷提醒安全性行為，但是不少民眾依舊存在僥倖心理。

由於菜花潛伏期平均約2至3個月，雖然感染初期沒有出現病症，但病毒仍具有傳染力，患處不痛、不癢經常被忽略，不小心感染切勿自行買藥治療，以免錯過黃金治療期，治療後3個月也要再回診追蹤，避免再度復發。

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