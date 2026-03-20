阿扁拍片曝「全都自己DIY」　網友追問海角7億也沒在怕

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統陳水扁近日拍片透露，Threads上「YonGe Chen」的帳號是他的，而且因為沒有助理、沒有祕書，所以全都是自己DIY、自己看、自己親自回覆，然而有網友在該帳號的貼文下許願，比較想聽阿扁總統解釋「海角7億」。陳水扁則打趣回應，「有海角7億的電影，沒有海角7億的案子！」。

近日Threads上的網友質疑，名稱「YonGe Chen」的帳號到底是不是前總統陳水扁本人。陳水扁日前拍片釋疑，該帳號如假包換，當然是他的，而且是來自他的手機，帳號頁面還有自己的「尪仔頭」（指大頭照）。

關於經營帳號的細節，陳水扁說明，自己沒有助理、沒有祕書，全都是自己DIY、自己看、自己親自回覆，絕對不假手他人，他笑稱，沒辦法，自己「剩一摳」。

陳水扁還罕見羞澀地說，大家如果按讚、分享內容，他當然會比誰都開心，不過也不能勉強大家，「如果不按讚，要按錯」，他也沒辦法，總之謝謝大家的關注。

此外，陳水扁也在該帳號發文談論319槍擊案，並於貼文中點名前總馬英九、蔡英文與總統賴清德到底查案查到哪裡了？如果沒有新發現，就應該結案，而非變成懸案。

然而有網友在319槍擊案的貼文下許願，比較想聽阿扁總統解釋「海角7億」。陳水扁則打趣回應，「有海角7億的電影，沒有海角7億的案子！」。從這一路的互動看下來，阿扁前總統在社群上的活躍程度，似乎也成了網友口中的「活網仔」。

▼前總統陳水扁日前PO傷口照談319槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

