網傳變造文件誣指日方震怒　卓榮泰專注中東情勢：監控油價股市發展

▲行院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機赴東京觀看2026年世界棒球經典賽（WBC），為中華隊加油，PTT有網友曝光文件稱「高市對卓（榮泰）大震怒，謝系搞死台日關係」，但遭外交部抓包是變造文件。卓榮泰今（20日）受訪未多談，僅表示，今天最關心的是中東的情勢，所以副院長還會召開「穩定物價小組」，另外對於油價還有股市的發展，還是進行每日的監控，這是現在最重要的工作。

該網路流傳公文指稱，經通盤考察，日本首相高市早苗對於行政院長卓榮泰的赴日行程採取「特例同意」，但開出三大條件，包括，第一，以私人身分及觀光名義赴日；第二，全程（包括事後）秉持低調保密不公開（含被動曝光），倘事前洩露日本政府即取消同意；第三，不主動或被動與日本政要接觸晤敘。

公文還稱，媒體報導此事後，日方高層至為震怒，表達強烈抗議與遺憾，認為此舉嚴重影響台日信賴關係。日方也要求台灣妥善應處，包括必須對外說明這次是卓榮泰的私人行程等，以避免進一步損害台日信賴關係。

外交部昨下午表示，經檢視，於網路平台散布之文件，其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造之文件。