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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭敬嚴爭議延燒　鄭麗文：這麼天怒人怨還參加初選「很有勇氣」

▲▼ 鄭麗文接受廣播節目「千秋萬事」訪問 。（圖／節目千秋萬事提供）

▲鄭麗文接受廣播節目「千秋萬事」訪問 。（圖／節目千秋萬事提供）

記者崔至雲／台北報導

前國民黨發言人、新北市議員參選人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內同志，引發藍營不滿，國民黨主席鄭麗文日前指出，一切均須依據制度與規章辦理。鄭麗文今（20日）日在廣播節目「千秋萬事」提到，蕭敬嚴如果說這麼天怒人怨，他來參加本黨初選也很有勇氣，民意不會反映出來嗎？

針對蕭敬嚴一案，鄭麗文今接受媒體人王淺秋專訪時談到，許多人說蕭敬嚴也有在政論節目上罵她，她笑稱「罵我的人多囉！在國民黨內」，「啊罵就罵，如果罵我的都要黨紀處分，那凌濤也可以被黨紀處分，他也沒有資格選議員」。

鄭麗文強調，黨不是一言堂，但黨有紀律，違反黨紀言行就有人報考紀會，會按照程序處理，不會因為她個人意志下指導棋，現在初選期間，競爭過程向對手提出考紀要求，這陣子進行議員初選，檢舉的人特別多，就是按照考紀會程序處理。

鄭麗文說，自己是法律系出身，對司法原則清楚，「反正不甘我的事，我何必跳下去處理他，考紀會已經有受理了，我去管那幹嘛，選舉期間這種案子很多」，「我不認識他，就交給考紀會處理」。

對於外界質疑鄭麗文力保蕭敬嚴，鄭麗文強調「怎麼可能，我怎麼力保他？我根本不認識他，我不知道怎麼回事，我也沒在看那種政論節目」。王淺秋問，可能會造成綠營灌票？鄭麗文則說，這就想太多了，選舉什麼話術都有。
 

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