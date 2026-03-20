晚安小雞爆「柬埔寨企劃案」真相：整個鍋都我在背！藏鏡人身分曝

▲晚安小雞上銬步出機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）19日晚間返台， 因他涉及「侵入住宅」、「毀損」案件遭士林地檢署發布通緝，一落地便遭逮捕。談到2年前與夥伴「阿鬧」在柬埔寨拍攝自導自演綁架影片一事，晚安小雞透露，幕後藏鏡人是一名叫Selena的台灣人，還被騙了400萬元。

柬埔寨拍片計劃另有幕後人士

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針對2年前赴柬埔寨拍攝影片的起因，晚安小雞透露，自己並非該案企劃者，當初提案者為一名名叫Selena的台灣人，對方以當地存在人口販運問題為由，邀請他與阿鬧前往拍攝相關內容，他無奈嘆「整個鍋都是我在背！」

晚安小雞提到，自己還被Selena騙了400萬元，至於詳細細節，後續將另行召開記者會對外說明。

他事後也在臉書發聲，歷經長達766天後終於回到台灣，在拘留所與移民局共滯留36天，「差點回不來」。他坦言，外界看到的僅是「新聞的冰山一角」，實際經歷遠比想像複雜，並向粉絲致歉，「對不起讓你們失望了，也讓你們擔心了。」

同時他也提到，自己過去兩年遭遇重大打擊，甚至被詐騙高達1300萬元，「根本不止400萬，為此我已負債累累，近期內會開說明記者會。」

▲晚安小雞關766天返台。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

柬埔寨「自導自演」事件 曾判刑2年

回顧事件，晚安小雞過去以直播廢墟探險走紅，累積不少粉絲。2024年2月，他與阿鬧前往柬埔寨拍片，卻在直播中聲稱遭詐騙集團綁架、毆打，引發外界關注。

不過事件隨後遭揭露為「自導自演」，柬埔寨警方介入調查後，依煽動製造社會動亂罪將兩人逮捕，並判處2年有期徒刑。晚安小雞已於今年2月15日刑滿出獄。