川普給足面子！高市早苗獲高規格「晚宴禮遇」　背後目的曝光

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與日本首相高市早苗結束高峰會談後，隨即舉行盛大晚宴款待日方代表團，這場聚會不僅有兩國政府要員出席，更匯集美日重量級企業領袖，規格之高凸顯川普政府對日美同盟的高度重視。

根據《日本新聞網》報導，美方除了副總統范斯等川普政府核心閣員出席外，科技巨擘Google執行長皮查伊也現身與會。而日方則由外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣赤澤亮正領軍，企業界更由軟銀集團董事長孫正義率隊，豐田汽車與三菱重工等指標性企業高層全員出席。

???? NOW: President Trump and PM of Japan Sanae Takaichi sit down for dinner at the White House



Trump is a GREAT host and she is loving it!



The alliance between these 2 is strong ???????????????? pic.twitter.com/qfzyxFjrch — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 19, 2026

川普在晚宴上致詞時強調，「我們的同盟關係讓美日兩國成為地球上最強大、最自由、最成功的國家。我深信在高市總理與我的領導下，這份同盟關係將比過往任何時候都更加堅固、更加美好。」展現對日美關係的高度期待。

高市早苗則回應道，「Japan is Back！日本將重返世界創新領導地位，新的日本將在維護全球和平方面扮演更關鍵的角色。」

值得注意的是，日本是川普第二任期內繼沙烏地阿拉伯之後，第二個在領袖會談後獲得晚宴禮遇的國家，凸顯華府將東京視為最重要盟友之一的戰略定位。

分析人士指出，川普政府刻意安排美日企業界人士參與此次晚宴，一方面除希望為美國企業開拓日本市場創造更多商機外，另一方面也期待日本企業能加碼對美投資，為美國經濟注入更多動能。