屏東警成立無人機隊　空中科技布防打造治安新視野

▲屏東縣政府警察局「警用無人機隊」。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警政邁入科技新紀元！屏東縣政府警察局20日成立「警用無人機隊」，由縣長周春米主持授旗，象徵治安維護升級。無人機將投入交通監控、夜間搜救及大型活動維安，透過空中即時影像支援指揮決策，強化應變效率與勤務能量，打造立體化治安防護網，全面守護縣民安全。

成軍典禮中特別安排情境演練，1名歹徒闖入會場，全場氣氛瞬間凝結，緊接著無人機迅速升空，進行空中偵察並即時回傳影像精準鎖定目標，隨後霹靂小組以閃光彈及防爆網槍成功壓制，最後無人機精準懸停投擲給特勤人員並展開「科技引航、展翼齊飛」布條，贏得現場熱烈掌聲。

縣長周春米表示，連續假日期間，台一線交通常出現壅塞情形，透過無人機可提前掌握路況、及早應變外，屏東地形山海交錯，治安維護更是重中之重，傳統地面勤務常受限於死角與視線盲區，藉由無人機的導入，將成為警方最重要的科技之眼，透過高空機動優勢建立立體化防護網絡，可大幅提升勤務效能與反應速度，成為守護鄉親最堅實的後盾。

周縣長指出，屏東縣警用無人機隊的成立不僅象徵邁向新的里程碑，更展現與時俱進的治理作為，感謝警察之友會榮譽理事長王世賢提供經費挹注、六聯隊進行技術指導以及各界協助，期盼無人機發揮最大效能，全面強化治安維護與交通安全，保障民眾生活安定。

縣府警察局表示，本次無人機隊成軍編制16人，並配置5部國產勤務無人機、1部具夜間熱顯像功能的高階機種及3部訓練機，隊員憑藉高度使命感與學習熱忱，在短短1個多月內完成密集訓練並全數取得專業基本級證照，未來無人機隊將全面投入治安維護、交通疏導及科技蒐證等核心警政任務。