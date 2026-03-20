BTS回歸演唱會倒數！估26萬人「塞爆首爾光化門」　警消防踩踏恐攻

▲南韓人氣男團「防彈少年團」（BTS）將於21日在首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會，估現場將湧入26萬人。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓人氣男團防彈少年團（BTS）全員回歸演唱會明（21）日將在首爾光化門廣場登場，預估吸引26萬人到場應援，成為史上最大型群眾活動。面對龐大人潮與潛在安全風險，南韓政府全面動員約1萬5000人力，包括6700名警力與8200名安全人員，同時啟動反恐與交通管制等最高等級戒備。

根據《韓聯社》，隨著演唱會進入倒數階段，首爾光化門廣場一帶幾乎被打造成「要塞」。警方預估，從光化門廣場延伸至崇禮門一帶，將湧入約17萬至26萬名觀眾，規模超越2002年世界盃25萬人的紀錄。尤其此次活動外國觀光客大量湧入，加上中東緊張情勢升溫，使反恐壓力升高，警方、消防、首爾市府和其他政府機關高度戒備。

演唱會當天，警方將出動72個機動隊、35個刑事小組，合計約6700名警力，負責控管現場人潮與執行反恐任務。另有來自首爾市府、區廳與消防單位約3400人，加上主辦單位4800人，共有8200人投入安全維護工作。消防單位也部署102輛消防車待命，整體動員人數多達1萬5000人。

在反恐措施方面，警方將設置「無人機應對小組」，並運用干擾槍等設備進行偵測與攔截，同時在主要道路設置三重封鎖線，防範車輛衝撞等攻擊。活動期間亦全面禁止民間槍枝出庫，進一步降低風險。

場地管理上，警方將光化門廣場一帶視為「虛擬體育場」，設置長約1.2公里、寬約200公尺的管制區，並設立31個出入口，從當天上午7時起全面進行金屬探測與安檢。若場內過度擁擠，將即時限制人流進入或引導分散。現場也劃分15個區域，由警察署長級幹部負責指揮，並透過300多台手持掃描器隨機檢查可疑物品。

此外，周邊31棟建築也納入管制，防堵民眾透過建築物或屋頂「另闢觀賞路線」。活動期間，首爾市內17個地鐵站的置物櫃將暫時關閉，以防藏匿爆裂物，包含鐘閣站、市廳站、鐘路3街站、乙支路入口站、安國站、景福宮站、光化門站、西大門站、首爾站、東大門歷史文化公園站、明洞站等。

現場設置多處醫療站以及由經紀公司HYBE所經營的11個醫療帳篷，以應對突發狀況。

交通方面，自20日晚間9時起至22日清晨6時，光化門至市廳的世宗大路將封閉長達33小時。21日當天，周邊多條主要道路分時段管制，地鐵光化門站、市廳站與景福宮站將在下午全面封閉並實施列車不停站通過，直到晚間演出結束後才恢復停靠。

公車路線也將大幅調整，共51條市區公車（含跨區共86條）改道行駛；光化門站中央公車專用道將不停站。共享單車「Ddareungi」（따릉이）也暫停營運，1公里範圍內58個租借站、692輛車全面停用。警方並將加強取締違規停車，違者將遭罰款與拖吊。

另一方面，南韓文化體育觀光部也首度針對演唱會發布「演出場災難危機警報」，等級為「注意」，時間從21日上午7時持續至22日上午7時，創下首例。官方在大韓民國歷史博物館設立狀況管理本部，建立即時應變體系。

文化體育觀光部長崔輝永20日前往現場視察，強調政府將與主辦方及相關單位緊密合作，「確保觀眾能在安全環境中享受演出」，並提醒民眾切勿購買黃牛票，否則可能因身份驗證無法入場。