高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔？網笑喊世界唯一

▲川普得知高市聽得懂英文後，自嘲「我還沒有學會妳的語言」。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

美國總統川普（Donald Trump）今日在白宮會晤日本首相高市早苗，雙方互動頻繁，高市深信唯有川普才能實現全球和平，川普則以「極具影響力的女性」盛讚高市。會談上，川普一度向翻譯喊話，結果高市回應「That is OK」，川普反問「妳聽得懂喔？」並自嘲下次要把日文給學好。

一名網友在Threads表示，美國總統川普與日本首相高市早苗在白宮會晤時出現一段逗趣插曲，當時兩人已就座準備會談，川普先是對翻譯表示，「我覺得她得先說，你才能說」，似乎在確認翻譯順序。不過話才剛說完，高市早苗立刻用英文回應「That is OK！That is OK！」，語氣自然流暢，完全不需要再透過翻譯。

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這突如其來的回應讓川普反應不過來，隨即笑問「這樣可以？妳聽得懂喔？」接著神情明顯放鬆，直呼「這樣很棒，我們不用在那邊乾等了」，現場氣氛瞬間變得輕鬆不少。最後川普還幽默自嘲，「我還沒有學會妳的語言，下次妳來，我應該就會了。」

影片曝光後，底下網友紛紛笑回，「我覺得川普想臭某國領導人，但我沒證據」、「笑死了，早苗是世界上唯一敢對川普說That is OK的外國領袖」、「高市早苗當過一年美國國會議員實習助理，英文聽力有一定程度」、「高市以前有在美國工作，她英文很好喔」、「真的喜歡川爺的直接坦率」、「好喜歡他們之間的互動」、「很有趣的畫面」。

高市早苗曾赴美實習 日本政界罕見「知美派」



事實上，1987年，對政治懷抱熱忱的高市早苗年僅26歲，隻身赴美，在民主黨女性眾議員派特·施洛德（Pat Schroeder）的國會辦公室擔任實習生。國際情勢專家張國城曾在《台灣向前行》節目中指出，高市這樣的經歷在日本政界極為罕見，因為曾擔任日本國會議員助理的首相不乏其人，但有過美國國會實習資歷的卻寥寥無幾。也因此，高市早苗被視為日本政治人物中少數真正的「知美派」，對美國有著深入且透徹的了解。