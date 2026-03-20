台灣女孩玩南美募資13萬！旅遊冒險家「6點吐槽」：沒錢就去賺錢

▲黃禹森是為旅遊冒險家，獨自騎車縱貫南美大陸。（圖／翻攝自黃禹森FB）



記者施怡妏／綜合報導

一名台灣女孩想去南美旅打工換宿，上網募資欠缺的13萬元旅費遭網酸爆，她事後緊急下架計畫，並且道歉。對此，獨自騎車縱貫南美大陸的旅遊冒險家黃禹森就忍不住吐槽，出門遠遊預算確實是一個很大的問題，但如果錢還沒存夠又想出去玩怎麼辦？「那就去賺錢啊！」並列出6點吐槽。

黃禹森吐槽：沒錢旅遊就去賺錢啊



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「先說一句最真切的實話：沒有錢，就先去賺錢！」旅遊冒險家黃禹森在臉書發文，檢視募資計畫內容，台灣女孩的行程有墨西哥潛水、巴西看伊瓜蘇瀑布、玻利維亞鹽湖以及秘魯馬丘比丘等地，但這些多半都是觀光路線，「看來你對南美的了解也只限於狹隘的有名景點」。

募資文案中提到，這趟旅程是一段「一起實測」的過程，未來會把成果整理回饋給想去南美的人。黃禹森表示，「實測什麼啦，南美社團有好幾萬人，他們每個人玩回來的分享都很精彩，還不用先花錢請人家實測。」

▲台灣女孩出國旅遊「缺13萬元」上網募資。（圖／翻攝自嘖嘖）



線上QA說明會缺乏吸引力



預算設定為19萬元、自備6萬元、希望外界支持13萬元，黃禹森直言，「都賺了6萬，還可以花這麼多時間製作精美的募資內容，那繼續去賺錢！」台灣女孩也提到，贊助3800元可獲得一次線上QA說明會，黃禹森質疑，「想去南美的朋友到底為什要看什麼説明會？說明什麼？你玩得很開心，南美很漂亮嗎？」「這一切聽起來像『贊助我去玩』。」

黃禹森表示，既然旅遊資金不夠，那就努力賺錢，或是選擇省錢的方式旅遊，「你想買房子但沒錢時會跟網友募款實行『住房實測』嗎？如果你不會這樣做，那旅行也是如此！」他感嘆，南美很遠、很美，也很夢幻令人嚮往，但要體驗這些人生新體驗時，請先務實的準備。

．本文經黃禹森授權轉載。