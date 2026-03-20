沒考慮過退黨！　蕭敬嚴：沒接觸其他政黨「我到哪都容易得罪人」

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北議員第11選區初選的蕭敬嚴，近日不斷被挖出攻擊黨內、訕笑同志言論，蕭敬嚴則道歉稱，會虛心檢討發言。而蕭敬嚴19日晚間也接受專訪表示，如果自己繼續堅持這樣的價值，可以衝出一條路，那代表國民黨是有希望的。被問到「從來沒有被別的政黨接觸」？他強調，還真的沒有，可能大家覺得「我這樣的形象到哪都會很容易得罪人」，當然自己從來沒有考慮過這個選項。

蕭敬嚴於節目《宵夜鏡來講》表示，不可能每個人都喜歡你，一定有人不喜歡，不喜歡的理由百百種，自己都接受，不可能有一個人，人人都滿意，自己從政不是為了來讓大家喜歡，不是為了要當乖乖牌，從政是因為對這個國家社會理想跟政黨有期待、有抱負，希望可以透過自己的力量，即便自己會變成一個實驗品。

蕭敬嚴表示，如果自己繼續堅持這樣的價值，可以衝出一條路的話，那代表國民黨是有希望的、可以讓大家認同的、可以讓大家相信的。

主持人則詢問「你從來沒有被別的政黨接觸過」？蕭敬嚴表示，還真的沒有，可能大家也覺得說「我這樣的形象到哪個政黨都會很容易得罪人」，但當然自己從來沒有考慮過這個選項。

蕭敬嚴強調，因為自己覺得在國民黨裡面，還真的認識到、接觸到很多無論是同輩的甚至是一些前輩，他們屬於比較低調或者是在幕後的這些人，當長時間跟他們交換很多意見，自己發現說國民黨裡面還是有很多同類的人在的。