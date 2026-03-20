還能撐多久？美軍開戰6天燒3700億　專家揭關鍵變數

▲伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突劇烈升溫，全球都在關注這場中東戰火究竟會延續多久。儘管美軍擁有絕對的軍事優勢，但多位專家分析指出，這場戰爭的走向並非單純看誰的火藥庫比較大，真正的關鍵在於「不對稱戰場消耗」以及美國總統川普（Donald Trump）的政治決策，尤其是伊朗祭出的廉價無人機戰術，正讓美軍面臨極大的預算壓力。

「1打100」的不對稱消耗戰 伊朗無人機成美軍惡夢

根據《南華早報》報導與開源情報顯示，伊朗雖然在先前的衝突中消耗了約70%的彈道飛彈，目前庫存估計剩不到1000枚，但其真正的殺手鐧在於「無人機」。分析指出，伊朗廣泛使用的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，單架造價僅需2萬至5萬美元，成本極低且補充迅速。

相較之下，美軍與以色列為了攔截這些「廉價小蜜蜂」，必須動用單枚造價高達數百萬美元的「愛國者」（Patriot）飛彈或「薩德飛彈防禦系統」（THAAD）。這種「以百萬換萬」的防禦模式，形成了顯著的成本不對稱，讓美以兩國的防空預算面臨巨大缺口。

▲薩德飛彈防禦系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）



美軍6天狂燒3700億 以色列防空警訊亮紅燈

戰爭帶來的財政負擔極為驚人。川普政府估計，美軍在開戰後的前6天就已經燒掉約113億美元（約台幣3680億元）。為了支應戰事並提升武器產能，五角大廈已緊急向國會申請超過2000億美元的追加預算。

除了錢的問題，彈藥庫存更是燃眉之急。報導指出，美軍已消耗掉約四分之一的薩德攔截飛彈存貨，甚至被迫將部署在南韓的防空系統轉調中東。

以色列方面也向美方發出警訊，直指其彈道飛彈攔截系統的庫存已逼近「臨界水位」。為了節省昂貴的精準導引武器，美以聯軍正被迫改變戰略，轉為優先打擊「高價值目標」。

最大變數「荷莫茲海峽」 專家：美方恐嚴重誤判

儘管美軍在整體戰力上佔優，但伊朗仍握有足以撼動全球的籌碼。分析人士警告，伊朗掌控荷莫茲海峽的能力是戰局中最大的變數。伊朗透過部署水雷與海上作戰部隊，具備長期干擾全球能源運輸的能力，這對國際油價與經濟將產生毀滅性影響。

中國學者楊恕更直言，美國可能低估了伊朗的承受能力與反擊意志。他認為，美方目前已犯下嚴重的戰略誤判，因為現有的防禦系統根本無法保證100%的攔截率，一旦防線出現漏洞被伊朗突破，美軍在中東的基地或以色列本土都可能面臨重大損失。

戰爭終點在哪？ 川普的「意志」是最後關鍵

川普先前曾樂觀預測，這場衝突可能在4到5週內結束。然而，軍事專家普遍認為，只要伊朗的飛彈與無人機生產體系未被徹底摧毀，衝突就很難迅速畫下句點。

最終決定戰爭長短的關鍵，恐怕不在於彈藥箱裡還剩幾枚飛彈，而在於白宮的政治意志。尤其是川普是否願意承受長期的財政消耗與戰略風險，將戰事推向最終階段，將是決定中東局勢走向的最後一把火。