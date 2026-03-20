土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！3生肖財運旺　做3事補財庫

▲「龍抬頭」開運妙招。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

今（20）日是農曆二月初二「龍抬頭」，不僅是土地公（福德正神）的聖誕，還恰巧碰到「春分」，是罕見的巧合，兩者碰到的機率極低，本世紀僅有3次，下一次要等到2045年。許多民眾都會趁著今日求財、拜拜，《ETtoday新聞雲》也整理出相關禁忌、求財方法，提供給讀者參考。

什麼是「龍抬頭」？

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農曆二月初二被稱為「龍抬頭」，也有春龍節、青龍節之稱，象徵冬眠結束。傳統上認為，這天掌管降雨的龍王抬頭，雨水將增多、春耕開始。

民俗專家楊登嵙也指出，根據《福德正神真經》記載，農曆2月2日是土地公加昇封神的日子，也是一年中的第一次祭祀，稱為「頭牙」。民間流傳：「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流」。

「龍抬頭」做3件事財運爆發

「龍抬頭」俗稱「頭牙」，命理專家王老師表示，二月初二一定要做3件事。

1、剃龍頭

可以選在這天剪頭髮，擺脫不順。

2、引龍水

在「龍時」辰時（早上7時至9時）接水曬5分鐘，用這盆水拍臉頰、洗手，以接引龍氣，另外可準備5枚硬幣放入水中，作為丙午開運發財水，可招五方財。

3、拜頭牙

如果想要財運亨通、業績爆發，一定要記得拜土地公，另外也可以準備麻糬來黏錢，補運金、補財庫。參拜時，也要將願望的數字講清楚，這樣感應最靈驗。

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「龍抬頭」求財方法

▲「龍抬頭」求財方法。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

民俗專家楊登嵙分享求財妙招，可以將祭拜過的168元硬幣，放入裝有「土地公廟取回的水」（或家中乾淨水源）的鍋中煮沸。取出硬幣晾乾後，這168元即成為「錢母」，可放在家中的財位、聚寶盆或隨身錢包中。他也指出，2026年的正財位在東方，放置財水可旺正職、事業財；偏財位在北方，放置財水可旺投資、意外之財。

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「龍抬頭」3生肖財運旺

▲「龍抬頭」3生肖財運旺。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

清水孟國際塔羅小孟老師列出前三名：

第一名：屬鼠者

當天拜土地公或濟公能獲得最強加持。

第二名：屬龍者

此時有利於學習與事業發展，經營副業容易激盪出新靈感。

第三名：屬虎者

不論正財或是偏財運勢，在龍神護佑下都有望獲得顯著提升。

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「龍抬頭」有什麼禁忌？

▲「龍抬頭」禁忌。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

小孟老師指出7件事情要注意：

1、嚴禁敲打水龍頭

因其象徵龍頭，隨意敲打恐導致財運下滑。

2、不宜吃龍蝦

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

3、不宜說「關門」

龍抬頭是迎接龍王入屋的吉日，民眾應避免說出「關門」二字，以免阻擋龍氣進入

4、不宜喝粥

古代相傳粥為「龍血」，這天不宜喝粥以避免龍子受害的意象。

5、不宜洗衣服

洗衣物也應避開，以免洗滌力道過大傷害龍皮，進而影響個人磁場與運勢。

6、不宜動刀和針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。

7、也不宜磨食材

古人認為石磨是龍頭。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場。