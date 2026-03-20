　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！3生肖財運旺　做3事補財庫

▲▼「龍抬頭」求財開運、禁忌、好運生肖圖解。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲「龍抬頭」開運妙招。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

今（20）日是農曆二月初二「龍抬頭」，不僅是土地公（福德正神）的聖誕，還恰巧碰到「春分」，是罕見的巧合，兩者碰到的機率極低，本世紀僅有3次，下一次要等到2045年。許多民眾都會趁著今日求財、拜拜，《ETtoday新聞雲》也整理出相關禁忌、求財方法，提供給讀者參考。

什麼是「龍抬頭」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

農曆二月初二被稱為「龍抬頭」，也有春龍節、青龍節之稱，象徵冬眠結束。傳統上認為，這天掌管降雨的龍王抬頭，雨水將增多、春耕開始。

民俗專家楊登嵙也指出，根據《福德正神真經》記載，農曆2月2日是土地公加昇封神的日子，也是一年中的第一次祭祀，稱為「頭牙」。民間流傳：「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流」。

「龍抬頭」做3件事財運爆發

「龍抬頭」俗稱「頭牙」，命理專家王老師表示，二月初二一定要做3件事。

1、剃龍頭

可以選在這天剪頭髮，擺脫不順。

2、引龍水

在「龍時」辰時（早上7時至9時）接水曬5分鐘，用這盆水拍臉頰、洗手，以接引龍氣，另外可準備5枚硬幣放入水中，作為丙午開運發財水，可招五方財。

3、拜頭牙

如果想要財運亨通、業績爆發，一定要記得拜土地公，另外也可以準備麻糬來黏錢，補運金、補財庫。參拜時，也要將願望的數字講清楚，這樣感應最靈驗。

相關報導：春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

「龍抬頭」求財方法

▲▼「龍抬頭」求財開運、禁忌、好運生肖圖解。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲「龍抬頭」求財方法。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

民俗專家楊登嵙分享求財妙招，可以將祭拜過的168元硬幣，放入裝有「土地公廟取回的水」（或家中乾淨水源）的鍋中煮沸。取出硬幣晾乾後，這168元即成為「錢母」，可放在家中的財位、聚寶盆或隨身錢包中。他也指出，2026年的正財位在東方，放置財水可旺正職、事業財；偏財位在北方，放置財水可旺投資、意外之財。

相關報導：2026最強轉運日來了！「龍抬頭」拜土地公補財庫　168錢母旺整年

「龍抬頭」3生肖財運旺

▲▼「龍抬頭」求財開運、禁忌、好運生肖圖解。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲「龍抬頭」3生肖財運旺。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

清水孟國際塔羅小孟老師列出前三名：

第一名：屬鼠者

當天拜土地公或濟公能獲得最強加持。

第二名：屬龍者

此時有利於學習與事業發展，經營副業容易激盪出新靈感。

第三名：屬虎者

不論正財或是偏財運勢，在龍神護佑下都有望獲得顯著提升。

相關報導：今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

「龍抬頭」有什麼禁忌？

▲▼「龍抬頭」求財開運、禁忌、好運生肖圖解。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲「龍抬頭」禁忌。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

小孟老師指出7件事情要注意：

1、嚴禁敲打水龍頭

因其象徵龍頭，隨意敲打恐導致財運下滑。

2、不宜吃龍蝦

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

3、不宜說「關門」

龍抬頭是迎接龍王入屋的吉日，民眾應避免說出「關門」二字，以免阻擋龍氣進入

4、不宜喝粥

古代相傳粥為「龍血」，這天不宜喝粥以避免龍子受害的意象。

5、不宜洗衣服

洗衣物也應避開，以免洗滌力道過大傷害龍皮，進而影響個人磁場與運勢。

6、不宜動刀和針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。

7、也不宜磨食材

古人認為石磨是龍頭。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國民黨4連霸北市議員　辦公室遭搜索！
快訊／「股后」狂飆漲停！　連9交易日創新高
晚安小雞重獲自由！喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿
川普大開珍珠港玩笑！　日本記者「白目提問」被肉搜炎上
伊朗處死19歲鮮肉冠軍！　公開場合「執行絞刑」
募資13萬玩南美　「台灣女孩」道歉了！曝動機
高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

週六文昌帝君誕辰！求考運升遷快拜　「3供品是禁忌」

老公就是被捏漂亮的！婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

公職福利縮減「留不住人」　他點名馬英九、蔡英文：要不要道歉

中華郵政徵「半日制內勤」月薪1.8萬　年度招考擬1年2次

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機：沒想到是反效果

明天北東有短暫陣雨　周日回暖上看30度

住商機構2026卓越表揚大會　「磐石獎」創歷年新高，AI全面賦能挺人才

華語教師控台師大違反勞基法　請假還要自付鐘點費

郵件年少4千萬封仍賺101億　郵局員工有望領4.4月獎金

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔？網笑喊世界唯一

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

週六文昌帝君誕辰！求考運升遷快拜　「3供品是禁忌」

老公就是被捏漂亮的！婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

公職福利縮減「留不住人」　他點名馬英九、蔡英文：要不要道歉

中華郵政徵「半日制內勤」月薪1.8萬　年度招考擬1年2次

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機：沒想到是反效果

明天北東有短暫陣雨　周日回暖上看30度

住商機構2026卓越表揚大會　「磐石獎」創歷年新高，AI全面賦能挺人才

華語教師控台師大違反勞基法　請假還要自付鐘點費

郵件年少4千萬封仍賺101億　郵局員工有望領4.4月獎金

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔？網笑喊世界唯一

不爽弟瞪他！夜市掏斧頭砍殺「ICU住3天」　殺人未遂判8年半

僅7％力挺！　全美65%人相信「川普會出兵伊朗」

橋垮了！送葬隊落水「急撈遺體」全嚇壞　驚恐畫面曝光

週六文昌帝君誕辰！求考運升遷快拜　「3供品是禁忌」

李泳知抓狂怒罵黃牛：把人當傻子？「我爭取降價200元花多少努力」

國民黨4連霸北市議員李傅中武辦公室遭搜索　傳涉詐助理費

33萬人揪心！00713平盤震盪填息溫吞　股息4／14入帳

「股后」穎崴股價狂飆漲停　8000大關在望

直擊／綠委舉牌嗆雙重國籍　李貞秀倒讚回嗆

老公就是被捏漂亮的！婆婆叮嚀「多捏寶寶耳朵」　醫傻：恐局部壓傷

【搶救不治】才跟爸說去八里喝咖啡！　25歲重機女騎士自摔遭輾斃

生活熱門新聞

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

北台灣降溫「大雨時間點」曝　下周又有鋒面接力

快訊／10:18花蓮瑞穗規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

空亡卦再現！命理師點名半導體恐出事

女大生晾內衣褲　房東下禁令「男生會尷尬」

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！一票台人照做

即／晚安小雞返台發聲了！親曝遭詐1300萬

「春分」4生肖翻盤洗牌！

更多熱門

相關新聞

春分「巧遇」龍抬頭！本世紀僅三次發生 角宿星20時地平線緩抬頭

春分「巧遇」龍抬頭！本世紀僅三次發生 角宿星20時地平線緩抬頭

2026年3月20日將出現春分與「龍抬頭」同日發生的罕見曆象，本世紀僅出現三次，相較於2000多年前「龍抬頭」天象傍晚就會出現，這一景象至今已推延至今晚約20時左右，民眾可觀察象徵「龍頭」的角宿星自東方地平線緩緩升起，形成特殊天文觀察與民俗交會的現象。

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

「春分」4生肖翻盤洗牌！

「春分」4生肖翻盤洗牌！

2026最強轉運日來了！專家教168錢母旺整年

2026最強轉運日來了！專家教168錢母旺整年

春季養肝理氣　中醫教你春陽功

春季養肝理氣　中醫教你春陽功

關鍵字：

龍抬頭土地公福德正神春分禁忌財運求財

讀者迴響

熱門新聞

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

沈玉琳戰勝血癌出院　送顧問愛馬仕

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

專家喊鴻海甜甜價　再揭3檔AI黑馬

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面