「寵物不是行李是家人」　希臘派專機助45隻毛孩和主人一起回家

▲希臘政府提供班機幫助公民攜帶寵物一起撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

中東局勢緊張，許多外籍人士紛紛搭機回國，卻爆出大量寵物被遺棄在當地的情況。希臘政府18日特別啟動一項動物空運行動，幫助數十隻寵物能和主人一起搭乘撤僑班機前往雅典。

暖心撤離 專機載寵物和主人一起回家

由希臘政府組織的一架愛琴海航空(Aegean Airlines)班機，18日從阿聯酋阿布達比(Abu Dhabi)出發，機上約載有45隻寵物和101名乘客，後來於當日下午6時50分左右順利抵達雅典機場。

▲寵物開心抵達雅典機場。（圖／達志影像／美聯社）

從現場畫面中可看到，當班機抵達雅典機場時，許多原本被放置在寵物旅行袋中的毛孩興奮探出頭，與主人一同開心回國，畫面十分溫馨可愛。

寵物是家人 希臘政府出手助團圓

許多搭乘班機的主人表示，由於戰火的關係讓他們很難找到能攜帶寵物一起搭乘的班機，但也不願意因此拋棄毛孩，讓許多人陷入兩難。

▲空運行動成功幫助45隻寵物與101名乘客回國。（圖／達志影像／美聯社）

希臘內政部伴侶動物保護特別秘書克里薩基斯(Nikos Chrysakis)表示，「我們的寵物不是行李，牠們是家庭的一分子」，在內政部與外交部多日來的共同努力下，最後才能獲得這樣的好結果，讓動物和人民都能安全回家。