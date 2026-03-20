星雲大師靈骨分燈五大洲　韓國瑜讚弘法成就堪稱「四大奇蹟」

▲佛光山舉辦「佛光山開山祖師星雲大師靈骨分燈五大洲典禮」。（圖／佛光山提供，下同）

生活中心／綜合報導

2026年適逢佛光山開山60週年暨星雲大師百歲誕辰，佛光山19日舉行「佛光山開山祖師星雲大師靈骨分燈五大洲典禮」，佛光山全球五大洲的12處指標性道場，從佛光山住持心保和尚的手中正式迎請星雲大師的靈骨，象徵著星雲大師的人間佛教法脈傳承，以及其「佛光普照三千界、法水長流五大洲」宏願的實現。立法院長韓國瑜親臨觀禮，以「四大奇蹟」形容星雲大師一生的弘法成就。

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▲立法院長韓國瑜親臨觀禮，並在致詞時以「四大奇蹟」推崇星雲大師的弘法成就。

本次典禮特別選在農曆二月初一、星雲大師出家紀念日舉行，別具象徵意義。典禮由佛光山宗長心保和尚與退居和尚心定、心培法師共同主禮，現場湧入近三千名僧信眾與各界人士，包括佛光山信徒總代表吳伯雄、立法院長韓國瑜伉儷、嘉義市長黃敏惠及長庚醫院名譽院長陳肇隆等人皆到場觀禮。韓國瑜致詞表示，星雲大師一生心繫佛教，從棲霞出家、叢林修學，到來台創建佛光山道場，始終實踐「佛光普照三千界、法水長流五大洲」的宏願。他指出，此次靈骨分燈不僅是儀式，更象徵將大師弘法精神化為一盞盞法燈，持續傳遞至世界各地。

▲此次靈骨分燈，正是將大師弘法精神化為一盞盞法燈，傳向世界各地。

韓國瑜進一步指出，星雲大師22歲來台弘法、97歲圓寂，超過半世紀從無到有打造佛光山，成為國際佛教重鎮，堪稱第一大奇蹟；其次，大師將原本深奧的叢林佛法轉化為貼近生活的人間佛教，讓大眾體會「有佛法就有辦法」，如同推動一場「佛教白話文運動」。他表示，第三大奇蹟在於長年投入教育與文化推廣，在全球創辦多所佛光山體系大學，並透過雲水書車推動閱讀，讓知識與善念深入社會；第四則是將人間佛教弘傳至五大洲，形塑「日不落佛光」的國際格局。韓國瑜認為，這「四大奇蹟」不僅展現星雲大師一生的弘法成果，也為當代佛教留下深遠影響，並期許佛光人持續實踐「三好」精神、發揚願心。