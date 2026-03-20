駁與盧秀燕親美「路線不同」　鄭麗文：國民黨非一言堂

▲鄭麗文接受廣播節目「千秋萬事」訪問。（圖／節目千秋萬事提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨籍台中市長盧秀燕近期訪美，被外界解讀與國民黨主席鄭麗文路線做區隔，鄭麗文今（20日）上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時駁斥，「根本沒有這一回事」，一個政黨不應該是一言堂，存在不同的意見，也不代表政治路線不同，外界見縫插針，刻意要把國民黨分成兩個路線。政治是合作雙贏，為什麼一定要親中或親美、為什麼不能跟全世界都親呢？

盧秀燕訪美期間與美方交流軍購及關稅等議題， 國民黨立委黃健豪更透露，盧支持至少8100億元的國防特別預算版本，與國民黨中央通過的版本不同。

對此，鄭麗文先說，國防部跟賴政府隱藏所有的資訊不讓大家知道，這個國防預算非同小可並非兒戲，沒有正式官方通過的資訊，立法院怎麼審怎麼編？所以盧秀燕才會直接找美方溝通。國民黨版軍購條例「3800億+N」就是因為只有部分有揭露，剩下的通通都不知道，才會「+N」。

鄭麗文透露，盧秀燕訪美之前，有專程到國民黨中央拜會，他們做了很多溝通，了解國民黨團版的國防特別預算，還有，盧秀燕規劃訪美行程，國民黨駐美代表處也有全力協助和參與。

鄭麗文也提到，賴政府對美關稅談判，現在因為美國發生狀況，談判又變得可能無效，自始至終都沒有送到立法院來，他們好意思罵在野黨阻擋，而國會三讀正式通過的法案預算，不副署不執行，現在整個憲政僵局癱瘓，難道不是民進黨的問題嗎？

主持人王淺秋追問，是否與盧秀燕路線不同？鄭麗文則說，她覺得一個政黨不該是一言堂，國民黨這麼大的政黨，大家對事情難免會有不同的判斷，基本大原則大家應該一致，但一些判斷難免會有差別，這不代表是政治路線的不同，外界卻刻意要把國民黨分成兩個路線，就像有些人問她親中或親美，她為何要做選擇，而且絕不會落入這樣的陷阱。

另，談到「鄭習會」進度，鄭麗文強調，這個時間表不是他們能夠決定的，但她就是要證明給大家看，兩岸和平是兩岸共同的願望，也讓全世界能夠支持，尤其來自於美國的支持 ，因為大家都不希望兩岸發生戰爭，連川普總統都很希望跟習近平見面，只有台灣的領導人一直不願意跟中國大陸對話交流。