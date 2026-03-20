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法國天兵甲板慢跑洩軍機　用健身App意外曝光戴高樂號位置

▲▼ 法國航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為法國航空母艦戴高樂號。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國一名派駐在核子動力航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）的士兵在甲板上慢跑，疑似因配戴智慧型手錶並使用健身App紀錄數據，意外洩露戴高樂號的位置。

App記錄慢跑　洩露航母行蹤

The Telegraph引述世界報報導，這起事件發生在3月13日，在戴高樂號正駛向地中海東部之際，這名士兵在航母甲板上慢跑，進行約7公里的慢跑，耗時約35分鐘，隨後把運動紀錄上傳至他在健身App「Strava」的公開帳號。

戴高樂號是美國軍隊以外唯一在役的核動力航空母艦，雖然戴高樂號出現在該海域並非機密，總統馬克宏也曾公開發表演說稱，部署戴高樂號與數艘護衛艦是為了保護海上航線免受伊朗襲擊，但報導指出，這名士兵的行為幾乎即時揭露航母的確切位置。

世界報透過在士兵慢跑後不久拍攝的衛星影像證實這起事件。影像清晰顯示出，戴高樂號當時就在賽普勒斯島西北方，距離土耳其海岸約100公里。

法國官方已表示，發布慢跑紀錄的行為不符合現行安全規範，將採取適當措施。另外，至少還有另外一名在法國海軍艦艇上的船員公開發布附有地理定位的運動紀錄，顯示問題並非個案。

事實上，Strava的資安隱憂已非首次被提及。這款App的公開數據先前就曾被利用獲取多名世界領導人安全人員的敏感資訊，受害者名單包括美國總統川普、前總統拜登及俄羅斯總統普丁，甚至連法國核潛艇的巡邏資訊也遭曝光。

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