佛堂變ATM！神鬼女出納盜領4545萬　「狂買遊戲點數」上訴求輕判

▲高雄正德佛堂。（圖／翻攝自Google Maps）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名王姓女子在 「正德佛堂」擔任財務出納人員，2年多裡卻拿109張的空白支票填寫金額後至銀行提領，總計私吞4545萬4474元，一、二審依偽造有價證券罪判處8年有期徒刑。

判決指出，王女自2018年起在佛堂擔任文書工作，半年後開始擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作，卻自2021年至2023年期間，將109張空白支填寫金額後，擅自拿取財務長等人印章盜蓋，再至銀行、郵局領錢，總計高達4545萬餘元。

一審高雄地院考量王女積極與佛堂達成調解，並按期履行中，且領有身心障礙證明，依偽造有價證券罪處8年。

全案上訴二審，王女表示係因長期罹患重度憂鬱症無法排解壓力，不斷在線上遊戲儲值點數、一時失慮實施本件犯行，目前已定期回診服藥，且除了領有身心障礙手冊外，尚有年長且罹病之父母、公婆亟須照顧，加上經濟狀況不佳，一旦入監服刑，將使家中長輩無人照顧，請求從輕量刑。

但法官認為，王女偽造支票不法獲利高達4500萬，客觀上難認有何足以引起一般人同情之處，且金額之大已足以影響票據交易往來公信性，另王女被判處超過2年有期徒刑，自無從宣告緩刑，因此判決駁回，維持8年刑期。全案仍可再上訴。