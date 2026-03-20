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社會 社會焦點 保障人權

中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃...鄰居目擊　以為他要去拜拜

▲▼徐漢住家 。（圖／民眾提供）

▲▼徐漢位於楠梓的住家人去樓空，僅留汽車與機車 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

台灣中油前煉製事業部執行長徐漢涉收賄高達2700多萬元案原訂23日宣判，昨（19）日卻傳出他剪斷電子腳鐐疑似棄保潛逃，徐漢位於楠梓的住家今（20）日人去樓空，僅留下一台轎車，而見到徐漢消失前最後一面的鄰居表示，徐漢昨天上午9時左右外出時，還跟他說「要保重身體」，他以為是單純打招呼不以為意，沒想過他會潛逃，鄰居也透露，徐漢在交保後偶爾會抱怨是遭到陷害冤枉，因為自己「升得太快」。

據了解，徐漢目前住在楠梓區的某一個社區，社區內有許多中油的現職和退休員工，徐漢在交保後十分低調，與鄰居雖然互動不多，但見面都會打招呼，該住處是徐漢和女友同住，但目前空無一人，僅留下一台轎車和機車。

▲▼徐漢住家 。（圖／民眾提供）

鄰居透露，徐漢在出事後，偶而聊起這起案件，就會抱怨自己是遭到陷害冤枉，因為自己在中油「升得太快」，如果順利有可能當到董事長，所以有人眼紅；鄰居也說，徐漢經常會到屏東的廟拜拜，至於是哪一間廟則不清楚，所以昨天遇到徐漢出門時，也以為他只是要去拜拜。

徐漢是因被控貪污2700萬元案，遭羈押禁見長達1年半，直到去年6月才以500萬元交保，並配戴電子腳鐐，限制出境出海、住居及定期報到。

徐漢最後一次報到是在18日晚間，19日上午疑似早有規劃展開逃亡。檢警掌握，他先現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是改搭區間車南下至屏東潮州，再隨機攔計程車前往萬巒，行蹤刻意製造斷點。中午時分在萬巒鄉公所附近下車，竟持剪刀直接剪斷電子腳鐐，隨即失聯。

科技監控中心發出警報後，院方於下午2時許火速製發拘票，並通報楠梓分局、橋頭及屏東地檢署協力追緝，同時請海巡署加強邊境查驗，防堵徐漢潛逃出境，截至目前仍未掌握其下落。

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