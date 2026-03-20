尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

記者杜冠霖／台北報導

今（20日）是立法院會，綠委范雲、白委李貞秀都是一大早就到議場遞案，卻也出現意外插曲，李貞秀登記提案時，一旁助理提醒她要寫「共四案」，李貞秀寫成「共識案」，特別的烏龍也搞得議事人員一頭霧水。綠委陳培瑜受訪時也質疑，不知道民眾黨團為什麼要放任一個連遞案規則、議事程序都搞不清楚、拿著台灣身分證說是台灣公民的人，進來當立法委員？

▲民眾黨立委李貞秀把「共四案」誤繕成「共識案」，議事人員一頭霧水。（圖／民進黨團提供）



▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）



李貞秀因未出具其已放棄中華人民共和國國籍之證明、以及其在登記參選時存在「雙重戶籍」，立委資格存在爭議。內政部官員未接受李貞秀質詢。今立法院會國是論壇環節，李貞秀發言時批評，陸配是台灣人的家後、是台灣孩子的媽媽，是中華民國一份子，沒有對不起台灣，應該受到平等對待，李貞秀目前都具備合法公職身分，如果本席是一般民眾能站上發言台？請民進黨停止將弱勢當成鬥爭工具。

除在台上慷慨發言外，李貞秀也一大早就到議場替黨團登記議程提案，卻出現烏龍，一旁助理提醒她要寫「共四案」，李貞秀寫成「共識案」，搞得議事人員一頭霧水。上周五院會時也出現過類似插曲，李貞秀希望國是論壇上台發言，但她忘記要先登記抽籤，才又慌忙跑出議場，到櫃檯前登記。

對於李貞秀說法，綠委莊瑞雄表示，她是有點得了便宜又賣乖，這個議題是立法院本身就可以解決的，立法院職權行使法講得非常清楚啊，為什麼沒有人會確認莊瑞雄的身分？沒有人會確認陳培瑜的身分？因為他們沒有這樣的疑慮嘛。

莊瑞雄指出，只要莊瑞雄有美國籍、有日本籍，或任何國會議員有除了中華民國以外的國籍，只要知道馬上就追問啦，到底第二個國家的國籍你有沒有放棄？如果就職以後一年內沒有放棄，不管你是哪一個政黨的，這個立法委員只有一個途徑，解職。

綠委陳培瑜也表示，李貞秀有沒有認知她要當立委這件事情？她沒有資格。她再說一次，只有一句話，重點就是李貞秀沒有資格，因為她有雙重國籍。

陳培瑜指出，再說到她對立法院到底熟不熟悉，來看一下今天早上在議場遞案時，李貞秀旁邊的助理告訴她「共四案」，也就是民眾黨團要提案的內容有四案，結果李貞秀寫成「共識案」。

陳培瑜表示，不知道李貞秀到底清不清楚自己在做什麼，也不知道民眾黨團為什麼要放任一個連遞案規則、議事程序都搞不清楚、拿著台灣身分證說是台灣公民的人，進來當立法委員？而這個沒有資格、法理上又不合格的人，憑什麼當立法委員？