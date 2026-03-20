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川普稱「可在2秒鐘內」結束伊朗戰爭　證實2000億美元國防預算

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲川普宣稱可以在2秒鐘內解決一切。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普證實，五角大廈將向國會申請2000億美元軍事預算，用於伊朗戰爭及其他軍事需求。他談到現代化武器威力時，甚至表示能夠在「2秒鐘內」結束這一切。

打伊朗要資金　川普稱2秒鐘解決

NBC、《華盛頓郵報》等外媒報導，國防部計畫向國會提出高達2000億美元的預算申請，以支持伊朗軍事行動。

與日本首相高市早苗會談後，川普回應記者提問表示，五角大廈申請資金「非常謹慎」，而這筆預算有諸多用途，「甚至超出我們正在討論的伊朗問題。」

他表示，當今世界局勢非常動盪，「軍事設備和某些武器的力量令人無法想像。你是不會想要知道的。哦，如果你想要，你可以在2秒鐘內結束這一切。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也證實這項預算要求，而且未來可能還需要更多資金，「殺死壞人是要花錢的，所以我們要回到國會，確保已完成和未來可能要做的事情，都能獲得資金。」

坦言預期經濟下滑　但沒那麼糟

針對衝突引發的經濟衝擊，川普認為油價漲幅不如自己預期的那麼高。他坦言，決定攻擊伊朗前曾預期「油價會上漲，經濟會稍微下滑」，但「我以為情況會更糟、更慘得多。其實沒那麼糟，而且很快就會結束。」

川普說，衝突發生前「一切進展都很棒，經濟很好，油價非常低，汽油價格也在下跌。然後我看見了伊朗發生的事情，我說『我不願進行這場遠征，但我們必須這麼做』，而我當時以為情況會更糟。」

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