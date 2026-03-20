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糖葫蘆「1699元吃到飽」　規則曝光！一票人傻眼：太荒謬

糖葫蘆吃到飽1699元！網友傻眼「90秒要吃一根」：還要花錢看糖尿病

▲有糖葫蘆業者舉辦吃到飽活動，要價1699元引起爭議。（圖／AI示意圖）

文／CTWANT

90分鐘內你能吃多少隻糖葫蘆？業者「糖伯伯」近日宣布，將在台南的攤位舉辦糖葫蘆吃到飽活動，主打把握草莓與多種水果產季尾聲，不過成人一人要價1699元，不少網友質疑太貴，直呼「花1699不如去吃島語。」

依業者公布資訊，活動僅舉辦2場，日期為4月4日與4月5日，每天活動時間為下午5時至6時30分，每場人數上限12位。費用方面，0歲至5歲免費，6歲至12歲每人999元，13歲以上每人1699元，報名者須提供相關年齡證明。

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業者表示，活動提供的糖葫蘆口味包含大草莓、中草莓、小蘋果、麝香無籽葡萄、番茄、番茄蜜餞、蜜餞、山楂、番茄葡萄、砂糖橘、燈籠果、藍莓、櫻桃李、鳥梨、奇異果寶貝及巨無霸綜合等。不過業者也說明，因水果產季不同，若活動當天無法提供部分口味，將視情況調整。截止時間為3月28日晚間10時，並需於3月31日前完成轉帳付款。

活動消息曝光後，不少網友對價格無法接受，指出以成人能吃的量來計算根本不可行，「一根算你60怎麼可能吃30根，不如去buffet」、「60根你還要90分鐘吃完，90秒你就要吃一根」、「以普通消費邏輯來說，這價位偏離行情許多」、「1699都可以吃旭集饗饗了，第一次看到這麼荒謬的價格」、「吃完還要花200去掛糖尿病」、「想斂財想瘋了是不是，直接去吃草莓吃到飽都不用這價格」、「以嘉義燈會糖葫蘆ㄧ支60元計算，小朋友一個人吃16支，有可能嗎」、「明明可以用搶的，還是要給我幾根糖葫蘆。超佛」。

不過，也有網友力挺店家的品質，「各位脆友們，以他家的品質來說真的不貴！不要以嘉義燈會一隻60來算呀，真的很推，超爆好吃」、「吃過他家的糖葫蘆，是真的好吃，品質也好，夜市的沒法比較，每次回鹽水就想去吃，但大概500就飽了」、「其實他們家不缺客人本業也不是吃到飽，只是特別活動，大家可以息怒」。對於爭議業者目前仍無回應。

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