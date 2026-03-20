長榮航空「Hello Kitty粉萌機」重返南部　放大機型搶客

▲Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」4月30日起營運高雄-首爾航線。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空布局南部市場，5月20日起將飛高雄出發往東京、澳門、上海浦東航班，並放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛，高雄-首爾航線4月30日起也將安排高人氣的Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」飛航。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期深耕南部市場，並持續打造高雄為第二營運樞紐，此次安排空中巴士A330-300廣體客機投入高雄出發航班，每班可提供309個座位，較現行A321-200機型增加125個座位數，提升旅客的搭乘體驗。

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孫嘉明指出，期待透過放大機型，讓南部旅客出國更便利舒適，並帶動更多國外旅客前來高雄旅遊及觀賞演唱會和藝文等活動，共同促進南台灣的觀光發展。

▲▼長榮航空高雄飛往東京、澳門、上海浦東航班，5月20日起由A330-300廣體客機執飛。（圖／長榮航空提供）

此外，長榮航空也宣布，即日起旅客只要於長榮航空官網購買5月20日至6月30日期間，由高雄出發前往東京、上海、澳門、首爾等四大航點的個人機票，即可參加抽獎活動，最大獎為高雄出發不限航點經濟艙來回機票，另外還有品牌行李箱、長榮航空飛機模型等好禮。

目前長榮航空從高雄出發航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門、香港及首爾仁川，每周提供56班的飛航服務。長榮航空表示，期待透過放大機型及五星級的服務，滿足南部旅客的需求，未來將持續關注南部市場並精進服務品質，帶給旅客更舒適多元的飛行體驗。

中華航空也攜手The Pokémon Company合作的第二架「皮卡丘彩繪機 CI2」，由A350-900擔綱，以飛向世界為主題，機身繪滿翱翔天際的寶可夢，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園 - 東京成田及桃園-西雅圖等航線。