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社會 社會焦點 保障人權

半路肚痛「開車門借衛生紙」　騎士瞎扯被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小清（化名）被指控在2024年10月間意圖竊取他人車輛上的財物，但他辯稱，當時是因為突然肚子痛，想要借用衛生紙而已。不過，桃園地院法官並未採信小清的說詞，日前依犯竊盜未遂罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

日本一名64歲無業男子因偷竊超市廁所裡2捲價值40日元（約新台幣22元）的衛生紙，被地方法院判處7個月有期徒刑。（圖／達志／示意圖）

▲小清辯稱進入他人車輛，是為了借衛生紙使用。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，小清2024年10月間騎車行經桃園市某路段，看見A男停放在路邊的車輛沒有上鎖，竟徒手打開車門，進入車內翻找、搜尋值錢財物，但最終並未得手。

小清落網之後坦承有進入車內，但辯稱沒有偷東西的意圖，當時他騎車準備回家，突然感覺肚子痛，想要借用衛生紙才會那麼做，而且他有獲得車主同意，無奈車上沒有衛生紙，他便騎車到附近的超商購買，再去上廁所。

不過，車主A男表明，沒有接獲小清打來詢問是否可以進入車內拿取衛生紙的電話，也沒有同意對方進入車內。

桃園地院法官認為，假如小清所言非虛，他既然知道車主當時不在現場，與其花時間確認車輛有無上鎖、徵求車主同意，車上也不一定有衛生紙，不如一開始就先去尋找有標示廁所的超商，反而比較符合當時的情況需求。

法官指出，小清的說詞明顯與事實、常情不符，難以採信，考量到他有竊盜前科，素行非佳，最終依犯竊盜未遂罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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