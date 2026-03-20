真火實戰上陣！台南左鎮消防進國小演練　學童滅火初體驗超震撼

▲南消左鎮消防分隊前進左鎮國小，進行油盤實火滅火演練，讓學童親身體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園防火意識並提升初期災害應變能力，台南市消防局第四救災救護大隊左鎮分隊20日上午前進左鎮國小，針對全校約20名教職員與88位學童，舉辦一場結合實體滅火演練與清明防災宣導的體驗活動，透過「看得到火、摸得到操作」的實戰方式，把原本抽象的防災知識，變成孩子真正記得住的技能。

活動最大亮點，就是直接來真的。消防人員設置油盤並點燃火源，在嚴密安全控管下，讓師生進行滅火器實戰操作。現場反覆強調口訣「拉、瞄、壓、掃」，從拔插銷、對準火源到左右掃射，一步步帶著學生操作。許多孩子是第一次面對真實火焰，從一開始的緊張猶豫，到成功撲滅火勢後露出笑容，那一瞬間，比任何講義都更有說服力。

除了滅火演練，隨著清明節將近，消防人員也加強宣導掃墓防火觀念。特別提醒「清明掃墓不用火」，並強調「四不一要」原則：不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不燃放爆竹煙火，以及要確實撲滅餘燼。簡單幾句話，其實就是守住山林與生命的關鍵。

消防人員也鼓勵學童把今天學到的帶回家，當家中的「防災小尖兵」，主動提醒

長輩以功代金、採用環保祭祀方式。畢竟，很多火災不是不會救，而是一開始就不該發生。

第四大隊大隊長蔡國保表示，火災發生時的第一時間反應，往往決定災害能否被控制在最小範圍。透過油盤實火演練，讓師生在安全環境中累積經驗，是最直接也最有效的學習方式。他也指出，清明期間一向是雜草火警高峰，希望透過校園向家庭擴散，讓防火觀念真正走進生活。

消防局長楊宗林則強調，防災教育不能等、也不能只停留在口號，必須從小扎根、從做中學。當學校與消防專業結合，不只提升校園安全，也是在替整個社區打造更有韌性的防災網絡。未來將持續推動更多貼近實務的宣導活動，讓「會防災」變成每個人日常的一部分。