傳7000億軍購「全未到貨」　國防部打臉：僅3案延遲且依進度付款

▲台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，運抵台灣。（資料照／軍聞社提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院將於下週展開國防特別條例草案審議，然而，近來輿論盛傳，過去對美軍購7000億皆未到貨，質疑我國被美方當盤子。對此，國防部戰規司司長黃文啓中將駁斥，目前管制當中的23個案，只有3個是delay的，19個正常，1個進度超前，且如同買預售屋一樣，都是依進度付款，在delay的項目裡我方沒有支付全部的錢。

近來在與國防特別條例相關的貼文下，時常會看見網友洗版，「對美軍購7000億都沒來」、「武器咧？連個影子都沒看到！」、「7000億打水漂」等語。不過，黃文啓表示，事實上，在過去20年間，25個軍售案的總額度是9300億左右，而不是7000億，其中，有兩項共3000多億已交貨完成，剩下6000多億的部分，包括M1A2T第一批與第二批已經交貨、M1A2T第三批已經完工等結帳。

黃文啓再指，這6000多億中，海馬士目前的進度超前、方陣快砲已結案。他強調，整體來說，9300億中，真正沒有執行的只有約百億元，目前管制當中的23個案，只有3個是delay的。

最後，黃文啓進一步說明，剩餘19個案正常，1個案進度超前，且軍購如同買預售屋一樣，都是依進度付款，在delay的項目裡我方沒有支付全部的錢。他感慨，如果大家不去了解，一直抓著說，我們付了7000億，東西都沒拿到，這樣的假消息，對國防信任的傷害是很大的。