伊朗飛彈劃過天空　300萬女網紅分享「窗外畫面」傳遭杜拜警逮捕

▲女網紅曾分享飛彈畫面。（圖／翻攝自Instagram／maevaa.ghennam）

記者李振慧／綜合報導

法國28歲女網紅梅瓦(Maeva Ghennam)近來在杜拜被捕，而就在幾天前，她才在網路上分享一段窗外的影片，影片中可看到伊朗導彈照亮天空，她向粉絲表示自己非常害怕，如今傳出被捕消息引發外界關注。

飛彈就在家門外 女網紅嚇壞分享畫面

在Instagram上擁有300多萬粉絲的法國女網紅梅瓦，近來向粉絲分享當地戰火情況，她在影片中驚嚇表示，「我的天啊，一枚飛彈飛過我家上空，我不知道我該不該關窗戶」，影片中可清楚看到一枚飛彈劃過空中。

梅瓦在影片中驚嚇表示，她現在非常害怕，感覺就像腸胃裡打結了一樣，但她因為旅行禁令暫時無法離開當地，「我只能待在這裡，非常恐懼」。梅瓦後來刪除了影片，18日卻傳出她與另外三名法國公民因為拍攝和傳播戰爭影片，一同被拘留的新聞。

傳因為拍攝飛彈片被捕 女網紅否認

法國媒體採訪到幾名居住在杜拜當地的網紅，他們坦承確實有審查制度的存在，他們不能隨便發佈可能會引起恐慌的內容。不過梅瓦在IG上澄清，她沒有因為網路上發布的影片被捕，而是因為化妝品品牌有關的其他案件，被警方傳喚問話，「這個報導是假的，我也沒有被罰款」。

先前傳出英國一名60歲男子因涉嫌拍攝伊朗飛彈飛越杜拜影片，而被當地警方起訴。專門為杜拜境內人士提供法律協助的組織Detained in Dubai表示，目前已有21人因為拍攝或是在網路上分享飛彈內容，而被當局依網路犯罪法起訴，依據當地法令，違者可能被處以54,000美元（約台幣172萬元）罰款，或面臨2年刑期。