日本旅遊「5狀況最容易失控」　一票台人超有感：完全中

▲去日本一天吃7餐，一票人爆共鳴。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

不爆買，怎能對得起自己？一名網友熱心直呼，準備去日本旅遊的人要記住5件事，包括免稅不是免費、日幣貶值不是沒價值、時差只有1小時、旅遊不是行軍，以及一天吃3餐不是7餐。文章曝光後，網友也笑喊，「買100台玩具車，店員刷了好久」；也有人笑虧「來都來了都買」最中肯。

一名網友在Threads提醒，準備要去日本旅遊的人，務必要記住以下5點，「是免稅，不是免費」、「日幣是貶值，不是沒價值」、「時差是1小時不是24小時」、「是旅遊不是行軍」，以及「是一天吃3餐，不是一天吃7餐」。若能堅守這5大要點，相信大家既能守住荷包，又能玩得開心回來。

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經典名句「來都來了」！一票人勸敗：不買會後悔

文章曝光後，底下網友紛紛笑噴，真的超容易失控，「信用卡每筆交易都有印象，但帳單怎麼都會變成我很陌生的數字」、「去日本會自動開啟豬魔模式」、「失控了！TOMICA一台75元，買了100台左右，店員刷了好久」、「去日本我都堅持168原則，16小時內了吃8頓餐」、「正在東京，已買了15萬左右 」、「真的每天都像行軍」、「去韓國的通通也是比照辦理」、「一天七餐很有感」。

還有不少人直接奉上勸敗標語，「不買一定後悔、貶值就是都買、來都來了都買」、「買了可以慢慢反省，不買卻只能後悔」、「不買真的會後悔，我心心念念十年前沒有買一件超好看的大衣，現在都沒有那麼好看的版型了，喜歡就是要買下去」。