　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆蕭敬嚴成藍營「終南捷徑」　葉元之：別讓投機分子有樣學樣

▲▼立委葉元之出席國民黨團「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

針對新北市議員參選人蕭敬嚴近日爭議，黨主席鄭麗文表示，將回歸黨的機制，按程序處理。對此，國民黨立委葉元之認為，應該越快處理越好，不然未來很多人有樣學樣，黨中央應該藉此建立制度，告訴那些會罵黨的、投機的、背骨的，知道黨還是有紀律的，不是讓你予取予求的，不然大家都不用對黨忠誠，靠著踐踏黨、出賣黨，來獲取自己的聲量，所以此風不可長。

葉元之表示，他們是希望越快越好，因為他一再強調，這個事情是攸關於會不會變成一個未來國民黨投機份子的「終南捷徑」，投機分子就是先來國民黨裡面隨便混一個位子，然後接下來就是去綠媒，因為綠媒一定有一個位子要給國民黨，然後順著綠媒的題目把國民黨往死裡打。

葉元之指出，綠媒要搞罷免，蕭敬嚴就在搞罷免；綠媒在罵誰，蕭敬嚴就在罵誰，然後蕭敬嚴就在綠媒那邊得到一個「國民黨良心」的稱號，一堆民進黨立委遞入黨申請書給他，就是因為他罵國民黨罵得比民進黨還兇。

葉元之說明，蕭敬嚴這樣不只可以換到一堆通告，然後還可以得到綠營的支持；然後又可以回到國民黨來參加議員的初選。國民黨的議員初選又沒有排綠，所以他就可以囊括所有綠營的支持，在綠營的灌票下通過國民黨的初選。但是大選民進黨也不會投給他，可是他就有這個機會可以參選。

因此，葉元之認為，如果不趕快處理的話，未來很多人就有樣學樣，他最近已經看到有人在學，開始上綠媒罵國民黨，那大家就有樣學樣就好了，不要去幫黨講話，不用對黨忠誠，靠著踐踏黨、出賣黨，來獲取自己的聲量，所以此風不可長，黨應該要用這個機會建立制度，告訴那些會罵黨的、投機的、背骨的，知道黨還是有紀律的，不是讓你予取予求的。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「最貪執行長」潛逃　鄰居目擊驚：以為他要去拜拜
關稅逆轉！台灣好市多宣布降價　品項曝光
快訊／10:18規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／10:19發生地震！　預估震度3級
走私輝達GPU到中國！畫面曝光　2人被捕1台人在逃
柯一正遭起訴首發聲！　揭內幕「她設了局」
快訊／晚安小雞移送畫面曝！　遭通緝坦承「2年前的事」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

傳7000億軍購「全未到貨」　國防部打臉：僅3案延遲且依進度付款

駁與盧秀燕親美「路線不同」　鄭麗文：國民黨非一言堂

美改評估中國未計畫2027攻台　顧立雄：中共軍事擴張從未停歇

嗆蕭敬嚴成藍營「終南捷徑」　葉元之：別讓投機分子有樣學樣

「家有1孩可申請外傭」144萬家戶適用　綠憂外傭可能「避重就輕」

李貞秀：本人具備合法公職身分　如果是一般民眾能站上發言台嗎？

改稱南韓遭酸！林佳龍一句中共認知作戰　韓網全文翻譯又戰翻

銓敘部擬修法　公務員考績「取消甲乙丙丁」

蔡正元被判3年要進去關了　連發「送行照」露笑容

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

傳7000億軍購「全未到貨」　國防部打臉：僅3案延遲且依進度付款

駁與盧秀燕親美「路線不同」　鄭麗文：國民黨非一言堂

美改評估中國未計畫2027攻台　顧立雄：中共軍事擴張從未停歇

嗆蕭敬嚴成藍營「終南捷徑」　葉元之：別讓投機分子有樣學樣

「家有1孩可申請外傭」144萬家戶適用　綠憂外傭可能「避重就輕」

李貞秀：本人具備合法公職身分　如果是一般民眾能站上發言台嗎？

改稱南韓遭酸！林佳龍一句中共認知作戰　韓網全文翻譯又戰翻

銓敘部擬修法　公務員考績「取消甲乙丙丁」

蔡正元被判3年要進去關了　連發「送行照」露笑容

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！3生肖財運旺　做3事補財庫

半路肚痛「開車門借衛生紙」　騎士瞎扯被判刑3個月

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

KID「趴女兒身上10分鐘」不敢動！老婆洗完澡驚見這幕 原因超有愛

高雄男開車「恍神」險衝進超商　連撞7機車現場畫面曝

台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單！旗艦電動車走入歷史

環球購物中心「美好購物節」衝20%回饋　50間新品牌進駐吸客

「台灣拳后」林郁婷性別爭議落幕　月底亞錦賽賽返擂台

佛堂變ATM！神鬼女出納盜領4545萬　「狂買遊戲點數」上訴求輕判

中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃...鄰居目擊　以為他要去拜拜

【這樣誰賠？】國中生騎UBike左轉 被直行車迎面撞擊趴地！

政治熱門新聞

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

卓榮泰赴日曝光日高層震怒？　外交部抓包是變造文件：夾雜簡體字

不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

公務員考績擬修法「取消甲乙丙丁」

改稱南韓遭酸　林佳龍一句話再掀風波

影／國造「海鯤軍艦」內裝曝光！　賴清德首度親自登艦視導

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

蔡正元入監倒數　連發送行照

中東戰火未歇仍出團去杜拜　林佳龍嘆像「台灣阿信」：喊也喊不聽

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A走政治獻金　為何你沒事？

點新北台南民調「藍營正在失血」　黃暐瀚：支持者還沉浸在32比0

網傳日本對卓榮泰震怒變造公文　3年前爆料研發生物戰劑手法雷同

徐巧芯指「改稱南韓」韓網嗆爆　林佳龍：假的！中共發動認知作戰

更多熱門

相關新聞

中常委提開鍘蕭敬嚴　國民黨：考紀會處理中

中常委提開鍘蕭敬嚴　國民黨：考紀會處理中

國民黨前發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭藍委徐巧芯、葉元之猛烈砲轟他在去年大罷免期間對 黨內同志落井下石，頻上綠營政論節目搶曝光。國民黨5名中常委昨日在國民黨中常會提案，要求國民黨主席鄭麗文處理，不過國民黨文傳會主委尹乃菁會後轉述，鄭麗文認為，黨的考紀，不是黨主席一人的意志，考紀要回歸黨的機制來處理，但黨內仍持續砲聲隆隆。尹乃菁今（19日）下午受訪則說，考紀會已經在處理這些案件，會做出明快的處理

蕭敬嚴爭議延燒　羅明才：你有本事弄別人幹嘛弄黨內同志？

蕭敬嚴爭議延燒　羅明才：你有本事弄別人幹嘛弄黨內同志？

中常委要求開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　鄭麗文：考紀不是黨主席一人意志

中常委要求開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　鄭麗文：考紀不是黨主席一人意志

藍營雙將聯手出擊！李中岑、蔡宗豪登記參選

藍營雙將聯手出擊！李中岑、蔡宗豪登記參選

蕭敬嚴昔酸傅崐萁「傅京趕烤、要藍白合是白癡」　畫面遭挖出

蕭敬嚴昔酸傅崐萁「傅京趕烤、要藍白合是白癡」　畫面遭挖出

關鍵字：

蕭敬嚴藍營葉元之投機分子

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

短今由上往下拍「低胸包不住上圍」！

男「戒3類早餐」躲過洗腎！醫揭飲食地雷：代謝壓力爆表

「什麼感覺都沒有」竟罹癌3期！醫揭3大安靜前兆

美軍F-35遭伊朗砲火擊中　緊急降落

沈玉琳戰勝血癌出院　送顧問愛馬仕

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面