嗆蕭敬嚴成藍營「終南捷徑」　葉元之：別讓投機分子有樣學樣

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

針對新北市議員參選人蕭敬嚴近日爭議，黨主席鄭麗文表示，將回歸黨的機制，按程序處理。對此，國民黨立委葉元之認為，應該越快處理越好，不然未來很多人有樣學樣，黨中央應該藉此建立制度，告訴那些會罵黨的、投機的、背骨的，知道黨還是有紀律的，不是讓你予取予求的，不然大家都不用對黨忠誠，靠著踐踏黨、出賣黨，來獲取自己的聲量，所以此風不可長。

葉元之表示，他們是希望越快越好，因為他一再強調，這個事情是攸關於會不會變成一個未來國民黨投機份子的「終南捷徑」，投機分子就是先來國民黨裡面隨便混一個位子，然後接下來就是去綠媒，因為綠媒一定有一個位子要給國民黨，然後順著綠媒的題目把國民黨往死裡打。

葉元之指出，綠媒要搞罷免，蕭敬嚴就在搞罷免；綠媒在罵誰，蕭敬嚴就在罵誰，然後蕭敬嚴就在綠媒那邊得到一個「國民黨良心」的稱號，一堆民進黨立委遞入黨申請書給他，就是因為他罵國民黨罵得比民進黨還兇。

葉元之說明，蕭敬嚴這樣不只可以換到一堆通告，然後還可以得到綠營的支持；然後又可以回到國民黨來參加議員的初選。國民黨的議員初選又沒有排綠，所以他就可以囊括所有綠營的支持，在綠營的灌票下通過國民黨的初選。但是大選民進黨也不會投給他，可是他就有這個機會可以參選。

因此，葉元之認為，如果不趕快處理的話，未來很多人就有樣學樣，他最近已經看到有人在學，開始上綠媒罵國民黨，那大家就有樣學樣就好了，不要去幫黨講話，不用對黨忠誠，靠著踐踏黨、出賣黨，來獲取自己的聲量，所以此風不可長，黨應該要用這個機會建立制度，告訴那些會罵黨的、投機的、背骨的，知道黨還是有紀律的，不是讓你予取予求的。