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好市多降價了！關稅政策逆轉　果汁最多調降9.5%

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲美國關稅政策逆轉後，影響市場價格，好市多首波針對果汁商品降價。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

好市多開出降價第一槍！川普提出的關稅措施遭判違憲後，逐步影響市場，讓進口成本出現變動。台灣好市多率先針對多款「果汁商品」調降售價，降幅約4%至9%，成為首波反映在民生商品價格的案例。

好市多此次調降涵蓋3款進口果汁，包括：「MARTINELLI氣泡蘋果汁」由529元降至479元，降幅約9.5%。「KS蔓越莓綜合果汁」由439元降至399元，降幅約9.1%。「JUVER蘋果汁」由469元降至449元，降幅約4.3%。

對此，台灣好市多說明，因應成本調整，好市多將持續採「滾動式調整」，以最合理的價格提供會員高品質商品。

業界分析，果汁屬於進口比重高且價格敏感的品項，因此在成本壓力變化時，較容易率先出現價格調整。

▼好市多首波降價商品，將滾動調整。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

▲▼好市多首波降價商品。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

有關美國關稅政策影響通路價格，先前美國總統川普提出的關稅措施，已於2月下旬遭最高法院判決違憲，後續政策效應逐步在市場端發酵。國際媒體指出，美方目前規劃關稅退還機制，將採分階段推進，企業最快可望於今年春季後啟動申請。

好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）先前在財報電話會議中指出，公司已透過多項措施吸收關稅成本，並未將壓力全數轉嫁給會員；未來若透過法律途徑取得相關費用返還，將優先評估以調降商品售價方式回饋消費者，並維持資訊透明。

他也曾強調，好市多會「盡一切努力減輕關稅衝擊」，若必須調整價格，會是最後一個調漲、第一個調降。此次台灣市場率先出現降價動作，也被外界視為相關策略的具體體現。

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