OnlyFans女模峇里島「和機車騎士激戰拍片」　警方機場攔人逮捕

▲女模在峇里島被捕。（圖／翻攝自Instagram／slobyme）

記者李振慧／綜合報導

法國23歲女子梅莉莎(Melisa Mireille Jeanine)涉嫌在峇里島拍攝色情影片，和2名男子一同遭到逮捕，她與這2人均居住在峇里島北庫塔區(North Kuta)，恐面臨最高10年刑期。

大膽拍片慘了 成人女模赴機場被捕

網名CallMeSlo的23歲OnlyFans女模梅莉莎，8日下午與男經紀人、一名男搭檔3人在彰古(Canggu)拍攝一段成人內容，影片中穿著清涼的她，和一名戴著安全帽的男機車騎士發生性關係，影片後來在網路上流傳。

當地調查人員發現影片後，13日在伍拉·賴國際機場(I Gusti Ngurah Rai International Airport)將正準備潛逃出境的梅莉莎，與一同拍片的24歲義大利男子Nadir ben Said逮捕。16日又將梅莉莎的經紀人26歲法國男子ERB逮捕。

拍不雅片牟利 3人恐坐10年牢

警方從3人身上查獲到一台相機、3支手機、一台MacBook和一件摩托車背心等物品，3人在當地拍攝影片的犯罪動機就是為了牟利，3人因製作色情製品罪名被捕，如果罪名成立可能面臨最高10年刑期。

事發約1個月前，英國成人女星邦妮布魯(Bonnie Blue)也在峇里島拍攝不雅內容，警方後來突擊她在當地的工作室，逮捕邦妮布魯與17名男子，然而色情指控最後沒有成立，她被判驅逐出境與罰款。