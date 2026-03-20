7監委搭公務車拿藥、買晚餐挨告　北檢：預算被刪光不算犯罪

▲史哲去年遭質疑搭公務車去推拿涉嫌濫用，北檢調查認為主觀上沒有不法意圖。（資料照／翻攝侯漢廷）

記者劉昌松／台北報導

去年政壇掀起一波官員遭跟拍爆料濫用公務車風潮，時任監察院秘書長李俊俋為此請辭下台，台北地檢署調查半年後，認為李俊俋、監委王榮璋、田秋堇、林裕容與蘇麗瓊5人有依規定自負油料等費用，前文化部長史哲、中選會主委李進勇分別在回家順路去推拿、買飯，算是附隨工作的必要行為，20日以查無不法為由將7官員簽結。

李俊俋是在2025年6月間遭爆料，以公務車送愛犬到寵物美容沙龍、把公務車當外送餐點的UberEats；林郁容則是搭公務車到桃園機場接送孩子；王榮璋搭公務車去理髮；蘇麗瓊搭公務車去看牙齒；另有民代質疑田秋堇，沒填派車單就搭公務車去台北轉運站；現為高鐵董事長的史哲則是被爆，搭公務車去推拿；中選會主委李進勇去買了晚餐才回家。

在野黨質疑這7名官員私用公務車，涉嫌圖利、背信等刑責，分別向台北地檢署、廉政署、監察院提出檢舉，要求徹查。

北檢調查後發現，監察院2025年度預算中，一般行政業務費項下的車輛油料費、車輛養護費、通行費、短程洽公車資等費用，都已經被立法院三讀全數刪除，因此從2025年2月1日起，監察院副院長、監察委員、秘書長及副祕書長的公務車調派，都要由用車人自負衍生費用。

根據監察院政風室提出的文件清單、秘書處公務車調派需求回條，以及電子發票證明、保險單據、ETC除是繳費明細等證據，可證明李俊俋等5名監院官員都有依規定付費，難認主觀上有不法犯意，也沒有損害到造成監察院財產，至於用車行為是否不當，則屬於監委自律範疇。

而史哲因為腳痛不適，在下班途中因一時便利，搭公務車順路前往診所推拿治療、取藥，然後返回住所，時間密接，且距離差距很短，依照一般人生活經驗以及《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》，屬於下班後順路，難認史哲主觀上有不法所有意圖或背信犯意。

另一方面，李進勇也是在下班後順路去餐廳買晚餐再回家，沒有逸脫上下班合理生活圈範圍，屬於附隨工作的必要行為，並非純粹私人行為，無關圖利或背信罪。