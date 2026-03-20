廈門討海人捕獲280公斤「藍鰭鮪」　咬鉤後拼耐力追5小時得手

▲廈門漁民捕獲一尾280公斤的藍鰭鮪魚。（圖／翻攝廈門日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廈門漁民近日捕獲一尾重達280公斤的藍鰭鮪魚，由於體型碩大的藍鰭鮪魚以「耐力」著稱，經近5小時海上周旋才成功帶回，引起當地漁獲市場一陣圍觀與搶購。回到市場後，動用七名成人才將這條「大魚」抬上一塊長方形木板上放置，供市場民眾及路人觀看。

《極目新聞》報導，昨（18）日早晨8點40分，廈門第八市場大鼓深海魚店內已擠滿了人，一條巨大的藍鰭金槍魚（鮪魚，下同）成為焦點。這條藍鰭金槍魚重560斤（280公斤），體長2.37米（公尺，下同），最寬處近0.6米。魚身呈銀灰泛藍色調，背部烏黑髮亮，腹部泛著冷白光澤，身形渾圓厚實、線條緊繃，宛如一枚剛從深海中被拖上岸的巨型魚雷。

這尾藍鰭鮪魚被認為是近期在廈門第八市場出現的最大個體，現場吸引大量民眾圍觀拍照，並有多人當場詢價購買，為呈現體型之大，現場還有6名男子躺在地上與其並排對比，十分壯觀。

陳姓店主表示，捕魚團隊以活魷魚作餌，並在魚線上綁氣球判斷是否上鉤，當魚咬鉤後，氣球下沉作為訊號，但因藍鰭鮪魚爆發力與耐力強，無法直接拖回，只能駕船一路跟隨消耗其體力，持續追蹤近5小時才成功捕獲。

陳姓店主透露，當晚將消息釋出後，短時間內即接近售罄，其餘部分則分送親友，魚鋪是由家族經營，特別請來具有多年經驗的師傅進行分切，耗時約一個多小時完成。