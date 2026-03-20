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走私輝達GPU到中國！倉庫內「假貨換標」全被拍　美超微2高層挨告

▲▼走私輝達GPU到中國！倉庫內［假貨換標」全被拍　美超微2高層挨告。（圖／翻攝justice.gov）

▲涉案人員在倉庫內「換標」的過程，被監視器拍下。（圖／翻攝justice.gov）

記者吳美依／綜合報導

美國伺服器大廠「超微電腦」（Super Micro Computer）三名高層，涉嫌共謀非法將價值數十億美元、搭載輝達（Nvidia）晶片的AI伺服器走私至中國，19日被美國政府提告，而他們在倉庫裡「偷天換日」的畫面也被曝光。

走私輝達晶片　偷天換日全被拍

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室19日公布的起訴書，超微共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Liaw）、台灣區總經理張瑞滄（Ruei-Tsang Chang）及承包商孫廷偉（Ting-Wei Sun），涉嫌違反出口管制法規，透過東南亞中間商偽造文件，讓搭載輝達晶片的伺服器看似銷往東南亞，實則轉運至中國。

被告取廣泛措施隱匿犯行，例如安排數千台「假伺服器」，擺放於倉庫應付查核。根據監視器畫面，人員拆開「假伺服器」包裝，使用吹風機撕下並重新黏貼標籤與序列號貼紙，貼到伺服器外殼及包裝箱上，最後再將假貨重新裝回美國製造商的原裝箱中。

▼美超微已經發布聲明切割。（圖／路透）

▲▼美國人工智慧伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）。（圖／路透）

起訴書指出，2024年起，這項走私計畫為美超微帶來約25億美元銷售額，光是2025年4月底至5月中旬，就有價值5.1億美元的伺服器經東南亞公司流向中國。

2人被捕1人在逃　美超微火速切割

目前，廖益賢（美國公民）與孫廷偉（台灣公民）已經被捕，並且押送至加州北區法院。張瑞滄（台灣公民）則仍在逃。

雖起訴書未直接點名「美超微」，但詳細描述廖益賢為「一家美國上市製造商的共同創辦人、董事會成員及業務發展資深副總裁」，該公司專門生產用於AI與雲端運算的高效能伺服器。《路透社》則證實涉案人正是美超微的高層與承包商。

對此，美超微已發布聲明火速切割，強調公司本身未被列為被告，已要求廖益賢與張瑞滄立刻停職，並終止與承包商孫廷偉的所有合作關係，「這些人在起訴書中被指控的行為，完全違背公司政策與法規遵循控制，包括企圖規避出口管制法律等違法行為。」

非法偷運輝達GPU　美超微「共同創辦人、台灣總經理」遭起訴

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