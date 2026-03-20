金正恩帶女兒「坐坦克車」笑開懷！　視察演習畫面曝光

▲金正恩帶著女兒金主愛，與士兵一起乘坐坦克車。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

北韓領導人金正恩再度與愛女金主愛一起公開亮相，根據最新釋出照片，他們共乘坦克車參與軍事演訓，而這已是父女倆近期第2次釋出高調合影畫面。

視察演習 父女共乘坦克

朝中社20日發布照片顯示，這對父女身穿黑色皮夾克，一同乘坐橄欖綠的坦克車，只見金正恩坐在車頂露出笑容，金主愛也從艙口探出頭來。

報導指出，金正恩19日視察了坦克部隊與步兵部隊的實彈射擊及演習，並要求部隊完成備戰準備。

頻頻親密亮相 疑為接班人

《美聯社》指出，2022年底以來，現年約13歲的金主愛已多次陪同父親出席重大軍事及公開活動，被外界臆測為金正恩的潛在接班人。北韓官媒形容她是金正恩「最心愛的」或「最尊敬的」孩子，並且經常發布父女倆舉止親密的照片。

上周金氏父女才在輕型軍火工廠一同試射手槍，並觀看多管火箭發射系統的實彈測試。今年元旦活動上，金主愛公開親吻父親臉頰，去年9月更隨父親訪問北京。

南韓情報機構2月評估認為，金正恩即將指定金主愛為接班人。不過部分專家並不認同，因為金正恩年紀尚輕，且北韓權力結構極度以男性為主導。

▼金氏父女一同視察坦克部隊與步兵部隊的實彈射擊及演習。（圖／路透）

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