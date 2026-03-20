荷姆茲海峽封鎖卡死！亞洲3國斷油「只能撐30天」　台灣能源存量曝

▲2026年3月19日，一艘貨船在阿拉伯灣駛向阿拉伯聯合大公國的荷姆茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著伊朗實質封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），全球能源供應面臨重大衝擊，全球約5分之1的石油與天然氣運輸需要經過此要道，如今通行量驟減，導致多國陷入能源緊張危機，影響航空、農業。其中，緬甸、越南與菲律賓石油儲備僅能支撐1個月，至於台灣則約可維持100天，區域能源安全警訊升高。

根據《富比士》，在中東衝突爆發前，每天約有40艘油輪、合計2000萬桶原油與成品油通過荷姆茲海峽，但本週伊朗僅允許「少數幾艘」油輪通行，且主要為印度與中國船隻。法國興業銀行（Societe Generale）分析師團隊估算，目前每日通行量恐僅剩約50萬桶，顯示供應幾近「涓滴式流動」。

儘管如此，部分產油國仍試圖繞道輸出。沙烏地阿拉伯動用東西向輸油管線，將原油運往紅海延布港（Yanbu），日運輸量最高可達700萬桶；阿拉伯聯合大公國則透過管線將部分石油繞過海峽輸往富查伊拉港（Fujairah），但該設施傳出曾遭伊朗攻擊，風險仍高。

市場研究機構指出，目前波斯灣地區約有670萬桶日產量被迫停產，若情勢惡化，恐達每日1000萬桶的供應中斷，相當於全球每日1億桶需求的7%。在此情況下，美國因為本身為全球最大油氣生產國，雖面臨油價上漲壓力，但出現實質短缺的機率相對較低。

相較之下，亞洲多國處境嚴峻。報導指出，緬甸、越南與菲律賓超過80%的石油仰賴經由荷姆茲海峽運輸，庫存僅能支撐約30天。新加坡庫存約40天、泰國約50天。至於台灣每日進口約52.5萬桶石油，儲備量約可支撐100天，與孟加拉情況相近，後者已開始實施燃料配給並關閉化肥廠以因應短缺。

大型經濟體則具備較高調度能力。南韓每日進口約300萬桶，其中200萬桶經由荷姆茲海峽，庫存可支撐50至70天。印度擁有1.75億桶戰略儲備，可平衡每日500萬桶需求。印尼則可撐約160天。日本憑藉龐大戰略儲備更可維持約200天。

中國的抗衝擊能力尤為突出。報導指出，中國擁有高達13億桶戰略石油儲備，即使完全失去來自荷姆茲海峽的供應，仍可維持約300天。

為填補供應缺口，各國已採取節能措施與替代能源策略。越南要求民眾居家辦公，泰國公務員被要求少搭電梯，斯里蘭卡甚至實施每週4天工作制，南韓則暫緩淘汰燃煤電廠並提高核能發電，中國也擴大煤電與再生能源供應，今年新增再生能源發電量預計達500太瓦時，有助彌補能源缺口。

國際能源總署（IEA）計畫在未來數月釋出4億桶儲備原油，但分析認為此舉僅能「暫時緩解」，無法根本填補供需缺口。